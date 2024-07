Stand: 03.07.2024 18:50 Uhr Deichbrand 2024: Parken kostet erstmals extra

Besucher des Deichbrand-Festivals im Landkreis Cuxhaven (18.-21. Juli) müssen in diesem Jahr fürs Parken erstmals extra zahlen. Zum Ticketpreis von 200 Euro werden im Online-Vorverkauf 20 Euro Gebühren fällig, vor Ort auf dem Parkplatz sind es 30 Euro. Auf entsprechende Ankündigungen der Veranstalter auf Facebook und Instagram reagierten User teilweise ungehalten. Eine Sprecherin des Festivals sagte dem NDR Niedersachsen am Mittwoch, man habe die Gebühr bereits 2023 angekündigt. Damit habe der Ticketpreis auf dem Vorjahresniveau gehalten werden können, obwohl die Kosten gestiegen seien. Außerdem würden damit nachhaltigere Anreisen mit Bahn und Shuttlebus attraktiver, so die Veranstalter.

