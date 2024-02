Catt in Kiel: Gefühlvoll, entspannt und mitreißend Stand: 13.02.2024 13:30 Uhr In der Musikbranche groß rauszukommen, ist nicht so einfach. Catt hat es geschafft. Die Singer-Songwriterin überrascht immer wieder mit ihren gefühlvollen Liedern, aber auch eigenwilligen und breit gefächerten Musikstilen.

von Carsten Salzwedel

Rund 300 Fans sind in die Kieler Pumpe gekommen, um sie zu erleben. Schon als kleines Kind wollte sie nur Musik machen, sagt Catt - später studiert sie sie. Mit Sarah Connor war Catt auf Tour. Während Corona hat sie dann beschlossen, ihre eigene Musik zu komponieren. "Irgendwie scheint dass das, was aus meinem Herzen raus kommt, in irgendwelchen anderen Herzen ankommt und irgendwelche Brücken schlägt", sagt Catt. "Das ist wohl die endlose Magie von Musik, ohne pathetisch klingen zu wollen - das ist wahrscheinlich im besten Fall, was ein Lied kann."

Jeder Song hat seinen eigenen Charakter. "Change" heißt ihr neues Album. Am Anfang hatte sie viele junge Fans, doch auch das hat sich verändert. Am Ende des Abends spielt sie mit der Band ihren Lieblingssong des neuen Albums: "Wild Heart". "Es ist ein Lied dafür, dass man ist, was man ist und sich traut, dass verrückte, vielleicht manchmal komische, eigensinnigem Selbst zu sein. Und da ist der Chorus: Man muss sein wildes Herz nicht mehr verstecken."

Konzert-Tour noch bis Sommer

Ein Fan gesteht am Ende des Konzerts: "'Was ich irgendwie toll finde ist, dass es alle mitnimmt und fröhlich macht. Es hat irgendwie ein bisschen die Message: Sei wer du willst, sei einfach wie du bist und lass dein Herz sprechen." Bis zum Sommer ist Catt mit ihrer Band noch auf der Change-Tour durch Deutschland.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 12.02.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop