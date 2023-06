Sarah Connor und Band rocken Büsumer Watt-Tribüne Stand: 04.06.2023 13:21 Uhr Es war ein perfekter Sommerabend: Sarah Connor und Band haben am Sonnabend im Rahmen der Open Air-Reihe "Legends at the Sea" in Büsum gespielt - präsentiert von NDR Schleswig-Holstein. 7.500 Besucherinnen und Besucher vor der Watt-Tribüne waren restlos begeistert.

von Carsten Rauterberg

Bei blauem Himmel und Sonnenschein begann eine sichtlich gut gelaunte Sarah Connor gegen 20.30 Uhr das Konzert. Sportlich leger gekleidet - mit einem schwarzen Top, einem schwarzen Kapuzenpulli und einer schwarzen Hose. Das Publikum in Büsum (Kreis Dithmarschen) ging gleich vom ersten Song an mit. Viele sangen fast jedes Lied mit, es wurde gewippt und getanzt.

Die riesige Bühne stand mit der Rückseite direkt zum Wattenmeer. Im Hintergrund waren einige Segelboote und Krabbenkutter zu sehen.

Persönliche Begrüßung und Lob für norddeutsches Flair

Sarah Connor wandte sich gleich an ihr Publikum. Die aus Delmenhorst stammende Sängerin sagte: "Das ist ja ein Traum hier, direkt am Wattenmeer. Das duftet ja fast wie zuhause ..." Dann erzählte die bestens aufgelegte Sängerin noch, dass sie nach ihrer Ankunft in Büsum erstmal auf einem Krabbenkutter gewesen sei - 'ne Runde Krabben pulen. Die Besucherinnen und Besucher klatschten begeistert.

Eigene Hits und Coverversionen

Während des Konzerts spielte Sarah Connor viele ihrer bekannten Titel. Die deutsche Queen of Pop sang aber auch Songs anderer Interpreten wie "Ding" der Gruppe Seeed. In einem Medley kamen einige ihrer bekannten englisch-sprachigen Titel wie "Let's get back to bed - boy!" und "Bounce" vor. Besonders gefeiert wurden Titel wie "Vincent" , "Wie schön Du bist" und "Bedingungslos". Dabei sangen die Besucherinnen und Besucher in Büsum jede Zeile mit, das Konzert war schon eine Art Heimspiel. Und immer wieder ging Connor ganz nah in Richtung Publikum, ein extra langer Steg führte von der großen Bühne in die Zuschauerreihen.

Special Guest: H-Blockx-Sänger Henning Wehland

Einer der Höhepunkte des Konzerts war ein Song mit zwei besonderen Gästen. Sarah Connor kündigte zunächst einen Überraschungsgast an mit den Worten: "Ich habe jetzt hier einen lieben Gast - vielleicht kennt ihr ihn: Bitte begrüsst Henning Wehland." Wehland ist Sänger der Rockband H-Blockx.

Die Überraschung ist gelungen, die Besucherinenn und Besucher klatschten begeistert, und waren dann komplett aus dem Häuschen, als auch noch Connor's Tochter Summer auf die Bühne kam. Zu dritt sangen sie dann den Titel "Bonnie & Clyde" - und das kam richtig gut an beim Publikum.

Direkter Draht zum Publikum

Immer wieder wandte sich Connor während des Konzertes in Büsum an ihr Publikum. Teilweise um einzelne Songs anzumoderieren - sie sprach aber auch einzelne Besucher aus den ersten Reihen direkt an und bedankte sich für Mitbringsel wie T-Shirts, die Besucher für die Sängerin mitgebracht hatten. Außerdem holte Sarah Connor ein Mädchen direkt auf die Bühne. Die sechsjährige Laila war sichtlich überrascht. Nach einem kurzen Plausch durfte sie wieder zurück zu ihrer Mutter ins Publikum.

Sonnenuntergang am Büsumer Hauptstrand

Nachdem die Sonne in Büsum direkt am Wattenmeer untergegangen und der Mond aufgegangen war, neigte sich das Konzert nach über zwei Stunden dem Ende zu. Nach zwei Zugaben und einem riesigen Applaus entließ Sarah Connor dann ein restlos begeistertes Publikum in die Nacht - mit den Worten: "Dankeschön Büsum. Es war toll bei Euch. Kommt gut nach Hause und bis zum nächsten Mal."

