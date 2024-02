Highway to Hannover: AC/DC kommen zweimal aufs Messegelände Stand: 16.02.2024 13:38 Uhr Die australischen Hardrock-Legenden von AC/DC gehen in diesem Jahr wieder auf Europatournee. Am 31. Juli und am 4. August werden sie auch auf dem Messegelände in Hannover spielen. Der Vorverkauf läuft bereits.

Die Band um den 68 Jahre alten Gitarristen und Gründer Angus Young will auf ihrer "Power Up"-Tour zwischen Mai und August in Gelsenkirchen, München, Dresden, Hockenheim, Stuttgart, Nürnberg und Hannover auftreten. Darüber hinaus gibt es auch noch Termine in Italien, Spanien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, England, der Slowakei, Belgien, Frankreich und Irland. Es ist die erste Europatournee der Band seit acht Jahren.

2023 Bühnen-Comeback nach siebenjähriger Pause

Im vergangenen Jahr hatten die Rock-Ikonen nach siebenjähriger Pause bei einem Festival in den USA ihr Bühnen-Comeback gegeben. Gerüchte über eine Tournee hatten sich schon länger gehalten. In der vergangenen Woche hatten AC/DC mit einem Countdown auf ihrer Website die Spekulationen befeuert.

Neben Gitarrist Angus Young und dem langjährigen Sänger Brian Johnson wird auf der Tournee Rhythmusgitarrist Stevie Young dabei sein, der 2014 auf den erkrankten und 2017 gestorbenen Bandgründer Malcolm Young folgte. Neu in der Band sind der ehemalige Jane's-Addiction-Bassist Chris Chaney sowie Schlagzeuger Matt Laug, der bereits im letzten Jahr mit AC/DC beim "Power Trip"-Festival auftrat.

Zusatzkonzert am 4. August in Hannover

Aufgrund der großen Nachfrage geben AC/DC in Hannover noch ein Zusatzkonzert. Am 4. August rocken sie ebenfalls auf dem Messegelände.

