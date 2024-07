Bruce Springsteen in Hannover mit großartigem Auftritt Stand: 07.07.2024 12:00 Uhr Bruce Springsteen und seine E Street Band haben am Freitag das einzige Deutschland-Konzert in diesem Sommer in Hannover gegeben. Dort hat "The Boss" drei Stunden lang 30 Songs aus seiner gut 50-jährigen Karriere gespielt.

von Uli Kniep

Um 19.45 Uhr richteten sich die Augen von knapp 45.000 Springsteen-Fans im Stadion von Hannover auf den "Boss". Der sollte mit seiner E Street Big Band in den nächsten drei Stunden 30 Songs aus seiner gut 50-jährigen Karriere spielen.

Auf die ganz großen Hits wie "Born In The USA" und "Dancing In The Dark" mussten die aus dem ganzen Bundesgebiet angereisten Leute zwar bis zur Nachspielzeit warten, das aber tat der Begeisterung keinen Abbruch. Bei angenehmen Temperaturen tanzte man mit ausgestreckten Armen zu Springsteens Stadion Rock in bestem Sinne.

Songs im Innenraum mit perfektem Sound

Springsteen ließ beinahe ohne jegliche Ansage Song auf Song folgen, oft mit langen Soli auch seiner langjährigen und hervorragenden Band-Kollegen, etwa den Gitarristen Nils Lofgren und Steven Van Zandt. Das erste kurze Dankeschön ans Publikum kam ihm erst nach rund einer Stunde über die Lippen. Bis dahin wirkte Bruce hoch konzentriert. Erst mit fortschreitendem Konzert wurde er immer lockerer.

Zu den Höhepunkten dieses großartigen Auftritts gehörten sicher Klassiker wie "Because The Night" und "The River", das Springsteen immer noch sichtlich gerührt vortrug. Auch bei "Last Man Standing", ein Stück über den Verlust geliebter Menschen, wirkte er ergriffen und ließ den Text in deutscher Übersetzung einblenden. Alle seine Songs klangen zumindest im Innenraum des Stadions perfekt.

Springsteen macht Fans mit Autogrammen glücklich

Sogar nach dem Konzertmarathon saßen Weste, weißes Oberhemd und dunkelroter Schlips noch perfekt. Und auch wenn Springsteen diesmal nicht auf die Titelwünsche auf den hochgehaltenen Schildern einging, so machte er doch so manchen Fan besonders glücklich, indem er in der vordersten Reihe Autogramme gab, bevor er sich aus Hannover verabschiedete.

