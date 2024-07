Open Air am Deich: Alle Infos zum NDR Festival in Büsum Stand: 05.07.2024 19:24 Uhr NDR Schleswig-Holstein feiert am Sonnabend (13. Juli) in Büsum: Freuen Sie sich auf ein Open Air Konzert mit Glasperlenspiel und eine spannende Stadt-Challenge.

In Büsum im Kreis Dithmarschen ist NDR Schleswig-Holstein in diesem Jahr am 13. Juli 2024 am Start. Die Stadt darf sich schon zum zweiten Mal auf ein NDR Festival freuen. Letztes Jahr feierten dort mehr als 5.000 Besucherinnen und Besucher mit. In diesem Jahr begeistern Sängerin Carolin Niemczyk und das musikalische Allround-Talent Daniel Grunenberg die Menge - die beiden sind besser bekannt unter dem Namen Glasperlenspiel. Das erfolgreiche Pop-Duo hat bereits NDR Festival-Erfahrung. Vorgruppe ist an dem Abend die Hamburger Coverband Good Music Live. Um 17 Uhr geht es los.

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das NDR Festival in Büsum

Durch den Abend führt das Moderatoren-Team Kristin Recke vom NDR Fernsehen und Morningshow-Moderator Horst Hoof von NDR 1 Welle Nord. Die beiden stehen auf der Watt-Tribüne, direkt am Grünstrand. Der Eintritt zu unseren NDR Festivals ist frei. Weitere wichtige Infos zu Themen wie Parken oder Einlasskontrollen finden Sie in unserem FAQ. Wir freuen uns, mit Ihnen zu feiern!

Was passiert wann? Um 17 Uhr startet das Bühnenprogramm mit Kristin Recke und Horst Hoof. Zu Gast sind unter anderem die Tourismuschefs und Bürgermeister der NDR Festivalorte Büsum und Grömitz. Sie treten in der "Grösum"-Challenge in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an - musikalisch begleitet von der Hamburger Coverband Good Music Live. Um 21 Uhr folgt das große Open Air Konzert am Abend: Glasperlenspiel.



Stand 4. Juli 2024, Änderungen vorbehalten. Wo kann ich parken? Die verschiedenen Parkflächen sind vom Ortseingang an ausgeschildert - sie verfügen alle auch über Behindertenparkplätze. Eine Empfehlung für einen kostenlosen Parkplatz: Parkplatz 2, Fischerkai 10. Von hier sind es ungefähr 15 Minuten Fußweg bis zur Watt-Tribüne. Fahrradparkplätze befinden sich nahe des Schwimmbads "Meerzeit": Südstrand 9. Auf dem Gelände und Deichgebiet sind Fahrräder nicht gestattet. Was darf mitgebracht werden? Laut Hausordnung des Veranstalters (Tourismus Marketing Service Büsum GmbH) darf folgendes nicht auf das Veranstaltungsgelände mitgebracht werden: Tiere, Glasflaschen, Waffen, (Klapp-)Stühle, Pyrotechnik sowie professionelle Film- und Fotogeräte. Das Rauchen von Cannabis ist auf dem Gelände nicht gestattet. Gibt es Altersbeschränkungen auf dem Festival? Nach §7 JuSchG dürfen Kinder zwischen sechs und unter 16 Jahren nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Person mit "Mutti-Zettel" eingelassen werden. Zwischen 16 und 18 Jahren wird kein Mutti-Zettel und keine Begleitperson benötigt, allerdings muss die Veranstaltungsstätte bis 24 Uhr verlassen werden. Es wird dringend davon abgeraten, Kinder unter sechs Jahren mit zum Konzert am Abend zu nehmen. Sollten Sie dennoch ihr Kind mitnehmen, empfiehlt der Veranstalter zum Schutz des Kindes einen professioneller Kinder-Gehörschutz (sog. "Mickey Mäuse"). Ein Gehörschutz muss selbst mitgebracht werden. Findet das Festival auch bei schlechtem Wetter statt? Eine Open-Air-Veranstaltung findet in der Regel bei jeder Witterung statt - also auch bei Regen. Sollte es durch Witterung zu einem Sicherheitsrisiko kommen, behält sich der Veranstalter (Tourismus Marketing Service Büsum GmbH) vor, das Festival abzusagen oder abzubrechen. Eine Information bei Absage vor Beginn der Veranstaltung erfolgt auf dem Instagram-Kanal von Büsum (@buesum_urlaub). Eine Verschiebung oder örtliche Verlegung ist nicht vorgesehen.

Kein NDR Festival ohne Stadt-Challenge

Was wäre das NDR Festival ohne Challenge? Dieses Mal fordert Grömitz (Kreis Ostholstein), wo das erste NDR Festival des Jahres stattfand, Büsum heraus. Es heißt also: "Ostsee gegen Nordsee". Die erste Runde fand am 5. Juli in Grömitz statt. In Büsum gibt es dann am 13. Juli die Rückrunde.

Um 17 Uhr startet die Challenge mit unserem Schleswig-Holstein-Quiz, der "Leuchte des Morgens", bekannt von NDR 1 Welle Nord. Hier tritt Team Nordsee, unter anderem mit Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje und Tourismuschef Robert Kowitz, gegen Team Ostsee, unter anderem mit Bürgermeister Sebastian Rieke und Tourismuschef Manfred Wohnrade, an. Die Bürgermeister und Tourismuschefs beantworten eine Minute lang Fragen zu Schleswig-Holstein.

Aber nicht nur Köpfchen ist gefragt - es wird auch sportlich

Nach dem Quiz geht es für Team Nordsee in unmittelbarer Bühnennähe weiter:

Station 1: Liegestütze Das Team muss 150 Liegestütze absolvieren. Dabei ist den Teammitgliedern selbst überlassen, wann sie untereinander wechseln. Station 2: Schwimmring-Zielwerfen Team Nordsee steht in einer Reihe, jeweils mit einem aufgeblasenem Schwimmreifen. Ihm gegenüber steht die Zielperson (Bürgermeister) in 5 Meter Entfernung. Station 3: Liegestuhl Das Team muss acht Liegestühle aufbauen und in den Stühlen Platz nehmen. Dabei bekommt das Team Unterstützung von jeweils drei Menschen aus dem Publikum. Station 4: SUP-Wettpaddeln Das Team paddelt um eine 25 Meter entfernte Tonne herum und übergibt das SUP an das nächste Teammitglied.

Für jeden gewonnenen Wettkampf gibt es einen Punkt. Nach den Wettkämpfen wird der Gesamtsieger der Stadt-Challenge ermittelt.

