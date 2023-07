Bruce Springsteen in Hamburg: Schier endlose Rock'n'Roll-Show Stand: 16.07.2023 09:00 Uhr Bruce Springsteen hat am Sonnabend in Hamburg gespielt. Das Konzert mit der E Street Band im Volksparkstadion, sein erster Auftritt in der Hansestadt seit 15 Jahren, war anders als sonst - und grandios.

von Danny Marques Marcalo

Zu der schier endlosen Rock'n'Roll-Show sind Fans aus der ganzen Welt angereist. Beim Start des Konzerts kann The Boss es wohl nicht mehr aushalten. Schon drei Minuten bevor es losgehen soll, kommt Bruce Springsteen auf die Bühne und entzündet die ohnehin schon euphorischen 50.000 Zuschauer mit dem Hit "No Surrender".

The Boss in Hamburg: Nah am Publikum

Es ist beides: ein Bruce-Springsteen-Abend, wie man ihn kennt - und zugleich ist es auch ein wenig anders als sonst. Wie immer ist es eine lange Show. 170 Minuten, also fast drei Stunden, spielt er sich durch viele seiner Alben. Pause? Das Wort ist Springsteen offensichtlich unbekannt. Er schüttelt Hände, scheint immer ein Gitarrenplektrum in der Hosentasche zu haben, das er ins Publikum wirft, und auch zwei Mundharmonikas überlasst der Boss den Fans.

Etwas anders ist es, weil dieser Abend durchgeplanter erscheint, als es Usus bei Springsteen ist. Zum Publikum spricht er im Grunde überhaupt nicht - nur einmal mit einer vorgetexteten Passage über die Vergänglichkeit des Lebens. Pappschilder mit Songwünschen werden kaum hochgehalten. Die meisten wurden am Eingang einkassiert. Früher hat Springsteen fast immer Schilder ausgewählt und die Songs dann, oft zur Überraschung der Band, aufs Programm gesetzt.

Weitere Informationen Bruce Springsteen: The Boss spielt in Hamburg Mit der E Street Band ist Springsteen am Sonnabend in der Stadt aufgetreten, wo er vor 42 Jahren sein erstes Deutschland-Konzert gab. mehr

Bruce Springsteen brennt für die Musik

Dass es weniger persönlich ist, kann man nicht sagen. Bruce Springsteen brennt für die Musik. Er trägt ein kurzärmliges schwarzes Hemd, das er, wie üblich, schnell durchgeschwitzt hat. Der Gang ist steifer geworden. Er hat Operationen an Nacken und Hals hinter sich. Aufhalten lässt er sich davon aber nicht.

Im Vorfeld hatte es unter Fans Grummeln gegeben, weil die Tickets für dieses Konzert ziemlich teuer waren - teilweise mehrere hundert Euro. Egal wer spielt: Das ist zu teuer. Immerhin: Der Boss ist in Hamburg, wo er einst sein erstes Deutschlandkonzert - 1981 im CCH - spielte, im Rausch. Die E Street Band im Jahr 2023: gealtert, aber phänomenal.

Anders als sonst, aber grandios

Das Wort Legende ist überstrapaziert. Aber Bruce Springsteen verdient es sich an diesem Abend - mal wieder. 73 Jahre ist der Mann alt und so energiegeladen, dass er seine Bandmitglieder am Ende so doll auf die Schulter haut, dass man Angst haben muss, sie könnten umfallen. Schon hinter der Bühne klettert er noch einmal auf eine Absperrung und winkt ins Publikum. Es war anders als sonst, aber es war grandios.

Weitere Informationen 56 Min Bruce Springsteen - für immer der Boss? Bruce Springsteen hat es mit seinem jüngsten Album wieder allen gezeigt: Er ist kraftvoll wie eh und je. 56 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassikboulevard | 16.07.2023 | 14:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop