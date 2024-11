Boris Brejcha beim Fairground Festival 2024 Stand: 28.11.2024 12:02 Uhr Am 30. November findet zum dritten Mal das Fairground Festival auf dem Messegelände in Hannover statt. Auf der Mainstage spielt zu später Stunde Boris Brejcha.

Der 42-jährige Boris Brejcha kommt aus Ludwigshafen. Der DJ und Musikproduzent beschreibt seinen Musikstil als "High-Tech Minimal". Zu seinen Markenzeichen gehört eine venezianische Maske. Sein Musikstil erfreut sich zunächst vor allem in Südamerika größerer Beliebtheit. Auftritte in Frankreich machen Brejcha auch in Europa bekannt. Im April erscheint sein aktuelles Album "Level One".

