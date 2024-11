Alfred Heinrichs beim Fairground Festival 2024 Stand: 28.11.2024 09:30 Uhr Am 30. November findet zum dritten Mal das Fairground Festival auf dem Messegelände in Hannover statt. Auf der Mainstage spielt Alfred Heinrichs, der in der Berliner Clubszene und weltweit als DJ begeistert.

Als der Berliner Lars Heinrichs 1992 seine erste Platte kauft, beginnt seine Begeisterung für Techno und elektronische Musik. In Reminiszenz an seinen Großvater hat er dessen Vornamen Alfred angenommen. Der Produzent und DJ tritt mit Sascha Braemer als Duo Heinrichs & Hirtenfellner auf. Als Soloartist veröffentlicht er kurz vor dem Auftritt beim Fairground, am 29. November 2024, das neue Album "I Am You".

Weitere Informationen Fairground Festival in Hannover: NDR.de streamt live Am 30. November feiern Electro-Fans das Fairground Festival. ARTE und NDR.de zeigen ausgewählte Konzerte im Livestream. mehr

