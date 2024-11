Marlon Hoffstadt beim Fairground Festival 2024 Stand: 28.11.2024 11:51 Uhr Am 30. November findet zum dritten Mal das Fairground Festival auf dem Messegelände in Hannover statt. Auf der Mainstage spielt am späteren Abend Marlon Hoffstadt aka DJ Daddy Trance.

Der Berliner Marlon Hoffstadt ist besser bekannt unter dem Künstlernamen Daddy Trance. Der Produzent und DJ gehört zu den gefragtesten in der elektronischen Musikszene. Im vergangenen Jahr gehen seine Arrangements zu "It’s That Time“ und "Boiler Room" viral. Mit dem ersten eigenen Song "Don’t Stop The Party" will er beim Fairground Festival begeistern.

