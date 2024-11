BAPs "Zeitreise" in Hannover: Ü-40 Party mit Standing Ovations Stand: 11.11.2024 09:03 Uhr Mit ihrem dritten Album "Für Usszeschnigge" gelang 1981 der Kölner Gruppe BAP der Durchbruch. Nun begibt sich die Band auf eine "Zeitreise"-Tour und spielt ausschließlich Songs dieser Anfangszeit. Nun war BAP in Hannover zu Gast.

von Uli Kniep

Es ist eine gefühlte Ewigkeit her, dass Wolfgang Niedecken mit seiner Band BAP den Song "Verdamp lang her" aufgenommen hat und die Nordlichter rätseln lassen: Was singt der da von verdammt langen Haaren? Mittlerweile haben die Fans der Gruppe ihren Kölschen Wortschatz erweitert und können viele Textzeilen mitsingen. Ende 2024 macht Wolfgang Niedecken seine Ankündigung wahr und nimmt sein Publikum mit auf eine Zeitreise in die frühen 80er-Jahre. "Es wird kein einziges Stück gespielt, das jünger ist als 40 Jahre. Es wird eine Ü-40 Party", so Niedecken.

Am Vorabend des Karnevalbeginns besteht die Liste der Songs beinahe ausschließlich aus den Stücken der Alben "Affjetaut", "Für usszeschnigge!" und "Vun drinne noh drusse" - allerdings klingen die Arrangements mittlerweile anders als im vergangenen Jahrhundert, denn sie sind durch Bläser angereichert. "Es war eine runde Sache, weil es war jetzt ein richtiges Orchester und nicht nur eine Band", findet ein Gast.

Mischung aus Evergreens und Insidern kommt sehr gut an

Launig erläutert Niedecken die Entstehung einzelner Songs und Texte und spart nicht mit Kommentaren zur Zeitgeschichte. Neben den hinreichend bekannten Evergreens der Band sind nach langer Zeit auch Insider Favoriten wie "Anna", "Jupp" und "Müsli Män" zur Wiederaufführung gekommen. Diese Mischung kommt sehr gut an und BAP erntet stehende Ovationen. " Der Mann ist 73, das muss man sich auch mal vor Augen halten. Eine tolle Leistung - tolle Musik, wunderbar", meint eine Zuschauerin nach dem Konzert. Nach 30 Stücken in drei Stunden endet die Zeitreise durch BAPs bemerkenswerte musikalische Geschichte - mit Niedeckens eigenen Kompositionen und Interpretationen von Klassikern von Eddie Cochran, den Troggs und Bob Dylan.

