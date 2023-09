Apache 207 spielt 2024 wohl in Hamburg und Hannover Stand: 18.09.2023 13:28 Uhr

Der gebürtige Mannheimer, der bürgerlich Volkan Yaman heißt, gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Sein Hit "Roller" katapultierte ihn im Jahr 2019 an die Spitze der Charts. In diesem Jahr machte er durch die Single "Komet"- gemeinsam mit Udo Lindenberg - auf sich aufmerksam. Zudem brachte der Musiker sein drittes Album "Gartenstadt" heraus.

Weitere Informationen Udo Lindenberg benennt echten Stern nach Song "Komet" Der Song "Komet" von Rapper Apache 207 und Udo Lindenberg ist derzeit auf Platz zwei der Charts. Nun ist ein echter Stern nach ihrem Song benannt. mehr

Konzerte per Laserstrahl angekündigt

Der 25-Jährige will ab dem 2. Mai 2024 in zwölf Städten auftreten. In jeder Stadt, in der er im nächsten Jahr ein Konzert spielen wird, konnten Fans am Sonntagabend einen Laserstrahl am Himmel sehen. Demnach wird Apache 207 wohl unter anderem in Köln, Hamburg, Hannover und Leipzig auftreten. Auftritte soll es auch in Berlin, Frankfurt am Main und München geben.

"Es gibt nichts Schöneres, als meine Musik vor einem energiegeladenen Publikum zu performen", erklärte der Künstler. "Es war klar, dass wir nach der überwältigend positiven Resonanz auf die Open-Air-Tour noch einmal losziehen wollen." Wann und wo genau die Konzerte stattfinden, ist noch nicht bekannt. Der Vorverkauf für die neue Tour soll am kommenden Donnerstag starten.

Weitere Informationen Jason Derulo kommt 2024 nach Hamburg Fünf Konzerte gibt Derulo in Deutschland. Am 17. März spielt er in Hamburg. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop