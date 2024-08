Entspannter Spätsommerabend mit Anna Ternheim in Hannover Stand: 08.08.2024 10:17 Uhr Bis zum 25. August bietet das Festival "Sommernächte im Gartentheater" wieder Poetry Slam, Kino und Musik in Hannover. Am Mittwochabend war die schwedische Sängerin Anna Ternheim in den Herrenhäuser Gärten zu Gast.

von Agnes Bührig

Grau ist der Himmel, golden glänzen die antiken Statuen im locker gefüllten Gartentheater Herrenhausen. Anna Ternheim steht in kurzer, schwarzer Lederhose, ungeschminkt und authentisch. "A Space for Lost Time“ ist der Titel ihres aktuellen Studioalbums - auf Deutsch etwa "Ein Raum für verlorene Zeit".

Das hört sich so nachdenklich an wie es gemeint ist, sagt die 46-Jährige: "Die Zeit läuft und man wird älter und trotzdem bleibt man der Mensch, der man immer war. Dinge um einen herum verändern sich, das Leben verändert sich. Es geht in dem Album auch darum, dass es Augenblicke im Leben gibt, die nie wieder kommen."

Sommernächte erweitern das musikalische Repertoire

Musik ist ein Schwerpunkt der Sommernächte im Gartentheater. In diesem Jahr wird das Repertoire erweitert, es geht erstmals die Herrenhausen Klubnacht über die Bühne, mit junger elektroakustischer Musik aus Hannover. Mit dabei sind Janis Zielinski am DJ-Pult und dem Duo pølaroit im Live-Set, das sphärische Klänge mit Klaviermelodien und wummernden Bässen mischt.

"Wir machen die Sommernächte schon ein paar Jahre und sind dann an den Punkt gekommen, wo wir uns gefragt haben, schärfen wir das Profil jetzt noch weiter im Musikprogramm oder öffnen wir uns", erzählt Hannah Luttermann vom Programm-Team der Sommernächte im Gartentheater. "Wir haben uns entschieden, uns zu öffnen und zusätzlich zu Pop, Jazz, Soul auch Elektro mit ins Programm zu nehmen, unter anderem, weil wir jüngere Zielgruppen damit auch ansprechen wollen."

Spätsommerliche Atmosphäre unterm Lampenzelt

Anna Ternheims Zielgruppe ist eher mittelalt. Seit ihrer ersten Platte vor 20 Jahren tourt sie regelmäßig durch Deutschland. 2019 spielte sie beim Reeperbahn-Festival in Hamburg, arbeitete mit dem ebenfalls in der Hansestadt ansässigen Kaiser Quartett zusammen. Bevor sie einen Sohn bekam und zurück nach Stockholm zog, war sie an vielen Orten zu Hause: "Ich habe es immer geliebt, in Bewegung zu sein. Orte zu besuchen, sich von ihnen inspirieren zu lassen, dort aufzunehmen, zu schreiben. Ich habe Platten in Los Angeles, New York und in Nashville eingespielt. Das war eine Art, weiterzukommen, mich zu erneuern."

Auch an diesem Abend im Gartentheater von Schloss Herrenhausen in Hannover ist das zu spüren. Der Titel "Summer Rain" von 2008 klingt rockiger als in früheren Versionen. Bei "A French Love", von ihrem ersten Album, spielt Keyboarder Martin Hornung ausladende Soli. Es ist ein entspannter Abend in spätsommerlicher Atmosphäre unter dem Lampenzelt im Gartentheater von Schloss Herrenhausen.

