1.000 Jugendliche feiern Judentum bei "Jewrovision" 2024 in Hannover Stand: 31.03.2024 09:55 Uhr Am heutigen Ostersonntag 2024 findet die "Jewrovision" in Hannover statt. Der Wettbewerb soll jüdischen Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit geben, das Judentum mit Musik und Tanz außerhalb ihrer Gemeinde zu erleben.

Es ist laut dem Zentralrat der Juden in Deutschland der größte Tanz- und Gesangswettbewerb für jüdische Kinder und Jugendliche in ganz Europa. Mehr als 1.000 jüdische Jugendliche werden auf der Bühne stehen. Das Motto der 21. Ausgabe des Wettbewerbs lautet "Time to Shine". Jüdische Jugendliche weltweit sollen beim Jewrovision die Möglichkeit haben, selbstbewusst und ungefiltert ihre Religion zu feiern, so der Veranstalter.

"Jewrovision" vor Hintergrund des Angriffs der Hamas auf Israel

In diesem Jahr finde die "Jewrovision" auch vor dem Hintergrund des Terrorangriffs der Hamas auf Israel statt. Die Veranstaltung sei auch ein "kraftvolles Zeichen an jüdische Jugendliche, dass sie nicht alleine sind", sagt Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. "Gerade in dieser Zeit nach dem 7. Oktober schöpfen viele junge Jüdinnen und Juden Kraft und Hoffnung in der Gemeinschaft", so Schuster.

Wie beim "Eurovison Song Contest"

Nach dem Vorbild des "Eurovison Song Contest" (ESC) treten den Angaben zufolge 13 Gruppen vor bis zu 3.000 Zuschauern auf. Wie beim ESC gebe es für jeden Auftritt Punkte von einer Jury. Darin sitzt in diesem Jahr unter anderem der Musiker Culcha Candela und die Schauspielerin Susan Sideropoulos ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten"). Als "Special Act" wird der international bekannte israelische Popstar Stephane Legar erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Kulturspiegel | 01.04.2024 | 09:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tanz