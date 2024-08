SHMF: Schleswig-Holstein Proms mit London-Feeling Stand: 18.08.2024 13:26 Uhr Beim Schleswig-Holstein Musikfestival verwandelt sich die Holstenhalle für einen Abend in die Royal Albert Hall. Zum zweiten Mal überhaupt wurden die Schleswig-Holstein Proms gefeiert.

von Anina Laura Pommerenke

Ein Abend, der die sympathische Verrücktheit der Briten feiert: mit Dudelsack-Musik zur Begrüßung, ausgefallenen Outfits und zahlreichen Union-Jack-Fähnchen. Die Schleswig-Holstein Proms in Neumünster sind eine Verneigung vor der Londoner Kult-Konzertreihe im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals.

Beliebtestes Fotomotiv an diesem Abend: Zwei Grenadier Guards mit ikonischen, roten Uniformen und den hohen schwarzen Bärenfellmützen. Unter den Gästen sind etliche Fans der Last Night of the Proms. Sie wollen einmal das live erleben, was sie sonst Jahr für Jahr im Fernsehen oder am Radio verfolgen. Natürlich wahlweise mit Union-Jack-Fliege oder stilvollem Kopfschmuck.

Schleswig-Holstein Proms: Viele Klassiker und echtes London-Feeling

Für echtes London-Feeling sorgt an diesem Abend Annette Dittert. Sie ist langjährige ARD-Korrespondentin und führt als Moderatorin durch den Abend. Das Programm mit Klassikern von Schostakowitsch bis Bernstein hat der neue Dirigent der NDR Radiophilharmonie Stanislav Kochanowsky zusammengestellt. Für den Russen ist es die Feuertaufe: Ein erster Einsatz beim Schleswig-Holstein Musik Festival.

Dafür setzt er auf ein Programm mit vielen Klassikern: "Es ist ein Potpourri aus wundervoller Musik – das Beste vom Besten, was klassische Musik zu bieten hat. Wir haben Musik aus den USA, Frankreich, England und Russland. Ich denke die Kombination macht es spektakulär und das Publikum wird es hoffentlich genießen und die Melodien wiedererkennen."

Bereicherung des Festivalsommer im Norden

Neben der NDR Radiophilharmonie brillieren mit Bomsori Kim an der Violine, Camille Thomas am Violoncello und Lucienne Renaudin Vary an der Trompete. Letztere spielt barfuß, um die Musik besser spüren zu können. Der große Höhepunkt des Abends: das patriotische und traditionelle Finale mit "Rule Britannia" von Thomas Arne und Edward Elgars "Pomp and Circumstance". Dazu fallen tausende rot-blau-weiße Luftballons aus riesigen Netzen an der Decke auf die rund 4.000 begeisterten Besucherinnern und Besucher.

Das Publikum klatscht, feiert und singt auf Einsatz von Dirigent Kochanovsky mit. Die Schleswig-Holstein Proms sind auch im zweiten Jahr eine absolute Bereicherung des Festivalsommer im Norden.

