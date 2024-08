Stand: 19.08.2024 16:20 Uhr Saxofinistin Asya Isabel Shapiro erhält Förderpreis

Das Schleswig-Holstein Musik Festival hat die in Lübeck geborene Saxofonistin Asya Isabel Shapiro mit dem diesjährigen Förderpreis der Sparkassen-Finanzgruppe ausgezeichnet. Die 15-jährige Musikerin setzte sich in einem Wettbewerb beim "Musikfest auf dem Lande" am Wochenende auf Gut Pronstorf im Kreis Segeberg durch. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

