SHMF: Eröffnung mit Mendelssohns "Elias" begeistert Publikum Stand: 03.07.2023 08:33 Uhr Mit einem grandiosen Konzert ist am Sonntagabend das 38. Schleswig-Holstein Musik Festival in der Lübecker Musik- und Kongresshalle eröffnet worden. Auf dem Programm stand das Oratorium "Elias" von Felix Mendelssohn. Die Rolle des Elias ist besonders gefeiert worden.

von Linda Ebener

Viel Gefühl und Hingabe haben die Musikerinnen und Musiker auf die Bühne gebracht, vor allem aber großartige Stimmen - das Publikum dankte es ihnen nach drei Stunden Konzert mit Standing Ovation und einem tosenden Applaus. In der nahezu ausverkauften Lübecker Musik- und Kongresshalle begeisterten international renommierte Gesangssolisten, der WDR Rundfunkchor, das NDR Vokalensemble und das NDR Elbphilharmonie Orchester unter seinem Chefdirigenten Alan Gilbert das Publikum. Für den erkrankten Bariton Florian Boesch war kurzfristig Michael Volle eingesprungen, er ist großer Fan des Elias. "Das habe ich so oft gesungen, ich liebe es. Man könnte mich nachts wecken und ich könnte anfangen zu singen", sagt er. Für seine kräftige Stimme und den dominanten Charakter gab es besonders viel Beifall. Auch der Chor begeisterte das Publikum.

Chor sorgt für besondere Gänsehautmomente

Das Oratorium "Elias" ist voller Stimmungswechsel, mal ganz ruhig und bedacht, im nächsten Moment wieder voller Energie und laut. Besonderer Gänsehautmoment: Wenn der Chor singt. Aber auch der kurze Auftritt von Florian Markus, dem zwölfjährigen Sänger des Tölzer Knabenchores begeistert das Publikum. Er steht oberhalb der Bühne. Seine Eltern sind mächtig stolz auf ihn. "Er ist sehr souverän", sagt seine Mutter. "Das ganze Event ist natürlich aufregend, aber wenn er da oben steht, ist er sehr fokussiert." Sein Vater meint: "Der Flori freut sich sehr, wenn er singt. Ich glaube nicht, dass Aufregung das erste Gefühl ist, was er hat - das ist eine große Freude."

Publikum beeindruckt kraftvolle Musik

Mit all den renommierten Musikerinnen und Musikern hat Dirigent Alan Gilbert die romantische Musik in ihrem ganzen Farbenreichtum zum Klingen gebracht. Das Publikum ist beeindruckt von der kraftvollen Musik. Ganz bewusst hat Intendant Christian Kuhnt den "Elias" von Mendelssohn als Eröffnungskonzert ausgewählt. "Wir beschäftigen uns in diesem Festivalsommer mit der Musikmetropole London", sagt er. "Als Musikwissenschaftler, der ich bin, weiß man, dass der 'Elias' gar nicht in London uraufgeführt wurde, sondern 1846 in Birmingham, aber mit Kräften aus London. Die 300 Beteiligten sind mit dem Zug von London nach Birmingham gefahren und dementsprechend gibt es auch einen ganz klaren Londoner Bezug, die Ausführenden waren Londoner Musikerinnen und Musiker."

Bereits rund 85 Prozent der Tickets fürs SHMF verkauft

Bereits jetzt sind rund 85 Prozent der Tickets für das diesjährige Schleswig-Holstein Musik Festival verkauft worden. Aber es gibt noch freie Plätze unter anderem für das Konzert von Simply Red am 11. Juli in Kiel oder auch für das Konzert von MINE, sie tritt beim Werftsommer am 3. August in Lübeck auf. Bis zum 27. August gibt es fast 200 Konzerte in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Süddänemark. Damit ist die Festivalsaison eröffnet.

