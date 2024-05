Jazz-Saxofonist David Sanborn gestorben Stand: 14.05.2024 10:34 Uhr David Sanborn war einer der einflussreichsten Saxofonisten der letzten Jahrzehnte. Der preisgekrönte Jazzmusiker spielte mit Rock- und Pop-Größen wie David Bowie.

In Florida geboren, wuchs Sanborn in St. Louis auf und begann bereits als Kind mit dem Saxofonspielen. Nach einem Musikstudium ging er Ende der 1960er-Jahre nach Kalifornien. Mit der Butterfield Blues Band trat Sanborn in Woodstock auf. Bekannte Musiker wie Stevie Wonder, David Bowie, Gil Evans und die Rolling Stones wurden auf den jungen Saxofonisten aufmerksam und buchten ihn für ihre Touren.

Grenzgänger zwischen den Genres

Mehrmals in seiner Karriere wandte sich Sanborn anderen Genres zu und versuchte, Grenzen zu verwischen. Er bewegte sich fließend zwischen verschiedenen Jazzstilen und Pop. Von 1988 bis 1990 moderierte der Saxofonist die Show "Night Music" im US-Fernsehen. Außerdem hatte er in den 1980ern und 1990ern seine eigenen Radio-Show, "The Jazz Show with David Sanborn". Ray Charles, der Sanborn als Kind zur Musik inspiriert hatte, widmete er zwei Alben, auf denen er unter anderem Eric Clapton und Joss Stone als Gäste präsentierte.

Sanborn spielte mit Miles Davis und Roger Waters

David Sanborn spielte außerdem mit Al Jarreau, Steely Dan, Sting, Paul Simon, David Bowie, Miles Davis und Roger Waters. Er gewann für seine Musik zahlreiche Preise, darunter sechs Grammys. Er wirkte zudem als Co-Komponist für Filmmusiken für bekannte Kinohits wie drei "Lethal Weapon"-Filme mit Mel Gibson und Danny Glover. Sanborn litt seit einigen Jahren an Prostatakrebs und starb am 12. Mai mit 78 Jahren an den Folgen seiner Erkrankung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz Rock und Pop