Stand: 23.04.2024 11:00 Uhr NDR Ensembles veröffentlichen Konzerte der Saison 24/25

Vorfreude auf die Saison 24/25: Alle Konzerte und Abo-Angebote des NDR Elbphilharmonie Orchesters und des NDR Vokalensembles sind ab sofort auf der Homepage der Ensembles zu finden. Auch die NDR Bigband bietet erneut jeweils vier Konzerte im Abonnement in Hamburg und Hannover an. Alle Abos für die Hamburger Ensembles sind ab sofort erhältlich; der Einzelkartenvorverkauf startet am 14. Mai. Stöbern Sie auch durch die Reihe NDR das neue werk mit ihren spannenden Konzerten der Neuen Musik!