Stand: 30.08.2024 14:43 Uhr Born: Darß-Festspiele mit Besucherrekord

Die diesjährige Saison der Darß-Festspiele in Born (Landkreis Vorpommern-Rügen) geht am Freitagabend zu Ende. In diesem Jahr wurde die Episode "Der letzte Vers" frei nach dem Ehm-Welk-Stoff „Die Heiden von Kummerow“ gezeigt. Für den neuen Intendanten Niklas Ziemann waren die Festspiele ein voller Erfolg. Wie er gegenüber NDR 1 Radio MV sagte, hätten sich rund 9.000 Zuschauer im Juli und August auf den Weg zu den Vorstellungen und Gastspielen auf der Freilichtbühne in Born gemacht. Damit seien fast 2.000 Zuschauer mehr gekommen als im vergangenen Jahr. "Wir sind mit den Zuschauerzahlen in diesem Jahr sehr zufrieden. Wir haben in diesem Jahr touristisch gesehen in der Region sowie die Meldungen von vielen Ferienhausvermietern oder auch Campingplätzen kommen, deutlich weniger Urlauber in der Region. Aber die Urlauber, die da sind, die sind kulturverrückt und die sind reichlich zu uns gekommen", so Ziemann. Besonders beleibt waren wieder die rein plattdeutschen Vorstellungen. Neben den gerade einmal drei Profidarstellern standen erneut zahlreiche Laien sowie elf Kinder und Jugendliche auf der Bühne. Die „Kummerow“-Saga endet jetzt erst einmal nach zwölf Episoden - doch im nächsten Jahr geht es definitiv weiter, so Intendant Ziemann. Dann soll die Geschichte wieder von vorne beginnen - mit neuen Blickwinkeln und Rollen, die es so zuvor noch nicht gegeben hat. Gespielt wird dann vom 4. Juli bis zum 29. August 2025. Der NDR ist Medienpartner der Darß-Festspiele.

