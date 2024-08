Stand: 02.08.2024 12:00 Uhr SHMF zieht positive Halbzeitbilanz

Beim Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) ist Halbzeit. Von den mehr als 200 Konzerten, dem Werftsommer, den fünf Musikfesten auf dem Lande und Kindermusikfesten ist gut die Hälfte gespielt. SHMF-Intendant Christian Kuhnt ist bisher sehr zufrieden. Fast 150 Konzerte seien ausverkauft, so Kuhnt. Das Publikum kann sich in der zweiten Festivalhälfte noch auf das Musikfest auf dem Lande auf Gut Hasselburg (Kreis Ostholstein) freuen sowie auf die Serie "Inside Venice" in Lübeck mit italienischer Musik. Beim Finale am 31. August in Kiel spielt Stargeiger Daniel Hope.

Weitere Informationen SHMF 2024: Venedig und Saxofonistin Asya Fateyeva im Fokus Das Festival bringt einen Hauch venezianischer Leichtigkeit in den Norden. Auftakt ist heute und morgen mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.08.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Ostholstein Kiel