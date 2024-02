Malwettbewerb: Kinder aus Lübeck entwerfen Kostüme für Bayreuther Festspiele Stand: 16.02.2024 08:25 Uhr In Lübeck haben Grundschülerinnen und -schüler Kostüme für eine Inszenierung des "Fliegenden Holländers" entworfen. Die besten Zeichnungen werden zu echten Kostümen und sind in diesem Jahr bei den Bayreuther Festspielen zu sehen.

von Oliver Kring

Es ist eine einmalige Chance: Die Neun- bis Elfjährigen entwerfen selbst ein Kostüm für die Wagner-Festspiele in Bayreuth. 60 Kinder wuseln mit Papier und Buntstiften durch den Raum, überlegen, malen. Einige ihrer Entwürfe sind in diesem Jahr dann tatsächlich ab Juli in Bayreuth zu sehen. "Wir haben den Kindern kurz vorgestellt, wer in dem Stück mitspielt und was unsere Ideen dazu sind. Jetzt malen die Kinder Kostümentwürfe", erklärt Bühnenbildnerin Sarah Reuters. "Danach gibt es eine Vorauswahl. Die Gemälde, für die wir uns letztendlich entscheiden, werden von einer Schneiderin angefertigt und stehen in Bayreuth auf der Bühne."

Katharina Wagner will Kinder für Klassik begeistern

Auch die zehnjährige Afnan ist mit von der Partie und hat sich viele Gedanken gemacht. Sie hat sich schon die passenden Farben zurechtgelegt. Sie hat sich direkt die Hauptrolle ausgesucht: "Ich habe den Holländer gemalt - Kopf, Hut, Kostüm, Totenkopf, Hose, Schiff mit blutroten Segeln und Gold. Ich weiß nicht, ob meins ausgewählt wird. Ich hoffe es - das wäre voll cool."

Seit 2009 führt Michael Brockhorst von der Stiftung Fairplay Malwettbewerbe im Auftrag der Wagner-Urenkelin und Festival-Chefin Katharina Wagner durch, immer an verschiedenen Schulen in ganz Deutschland. Heute ist er in Lübeck. "Die Kinder werden am Premierentag eingeladen und können das, was sie gemalt haben, in natura sehen", sagt Michael Brockhorst. "Das Schöne an der Kinder-Oper ist, dass die Protagonisten die Kinder mit in das Programm integrieren. Sie gehen ins Publikum und stellen Fragen wie 'Wie findet ihr das?' Die schreien alle begeistert mit."

Ziel der Festival-Chefin sei, das Programm zu verjüngen, sagt Mühlbrock, "um der Klassik eine Chance zu geben. Dass man diese jungen Leute für Klassik interessiert, damit die Opernhäuser voll bleiben."

Schauspieler Armin Mueller-Stahl gibt Tipps

In Lübeck ist auch große Prominenz dabei: Armin Mueller-Stahl, der mit Rollen im Theater und rund 150 Filmen zu den ganz Großen gehört. Er guckt sich die Ideen der Kinder an und gibt ihnen Tipps. "Ich sehe alle Farben, die es überhaupt gibt: schwarze Figuren, helle, gelbe, rote. Alles, was es an Farben gibt, wird verarbeitet. Das ist schön. Ich habe ihnen gerade erzählt, die Malerei und die Musik haben eine Verbindung. Ich hatte selbst mal eine Ausstellung in Rostock die hieß 'Alle Kunst will Musik werden'. Ich sehe hier viele Musikalität."

Welche Kostüme am Ende wirklich auf der Bühne zu sehen sind, bleibt für die Kinder eine Überraschung. Das erfahren sie, wenn sie im Juli bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth sind.

