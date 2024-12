Katharina Thalbach: "'Ein Wintermärchen' ist mein Weihnachten" Stand: 17.12.2024 16:06 Uhr "Ein Wintermärchen" mit Katharina Thalbach in der Elbphilharmonie ist fast ein Klassiker. Die unnachahmliche Schauspielerin bringt mit Daniel Hope und dem Belgrade Chamber Orchestra "Geschichten und Lieder zur Weihnachtszeit" in Hamburg auf die Bühne.

Alle Jahre wieder verzaubert Katharina Thalbach das Publikum in der Elbphilharmonie mit ihrer unnachahmlichen Stimme und ihrem spontanen Spieltrieb. Am 22., 23., 25. und 26. Dezember wird "Ein Wintermärchen" zwei Mal täglich aufgeführt.

Weil die Termine fast alle ausverkauft sind und der Andrang immer noch groß, trat der Veranstalter mit einer großen Bitte an Thalbach heran: "Ich wurde angerufen, ob ich bereit wäre, an dem Tag noch eine dritte Show zu machen", berichtet die Schauspielerin in der Sendung DAS! im NDR Fernsehen. So wird es am 26. Dezember um Mitternacht eine dritte Vorstellung geben.

Daniel Hope und Lucienne Renaudin Vary mit auf der Bühne

Mit Thalbach auf der Bühne stehen dann Star-Geiger Daniel Hope, die junge Trompeterin Lucienne Renaudin Vary sowie die Sopranistin Tanja Kuhn - und natürlich das Belgrade Chamber Orchestra, das für den musikalischen Rahmen sorgt. Bei Weihnachtsliedern und weihnachtlichen Texten wird Katharina Thalbach wieder die Bühne mit ihrer Energie erfüllen und den einen oder anderen humorvoll-kritischen Blick auf das anstehende Fest werfen.

Thalbach liebt Weihnachtslieder

Bleibt da noch Zeit, selbst Weihnachten zu feiern? "Ich bin total glücklich, das 'Wintermärchen' seit nun sieben Jahren zu machen. Das ist so langsam mein Weihnachten geworden", erklärt Thalbach, die Heiligabend bei Freunden in Hamburg verbringt. Und auch dort wird es ohne Musik nicht gehen: "Ich habe ein Riesenfaible für Volkslieder, besonders für Weihnachtslieder", gesteht Thalbach. Deswegen müssen am Heiligabend auch ihre Freunde mit ihr singen. Die Liedtexte sind schon vorbereitet - Ausreden gibt es also nicht.

Und auch Weihnachtsfilme gehören für die 70-Jährige - wie wohl für die meisten von uns - zum Fest dazu. "Für mich gehört zu Weihnachten die 'Weihnachtsgeschichte' von Charles Dickens, erzählt von den Muppets. Das ist für mich der schönste Weihnachtsfilm, neben 'Der kleine Lord'", verrät Thalbach.

70. Geburtstag: "Man nimmt sich selbst nicht mehr so wichtig"

Die Schauspielerin ist in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden. Das Älterwerden empfinde sie als etwas Schönes, weil man entspannter werde. "Man nimmt nicht mehr alles so wichtig, vor allem sich selbst nicht, man wird großzügiger. Und man genießt mehr, weil man natürlich merkt, es ist endlich", findet Thalbach, die abwechselnd in ihrer WG in Berlin-Charlottenburg und bei ihrem Mann auf dem Land im Brandenburgischen lebt. "Berlin ist in erster Linie Arbeit. Das Landleben ist für mich Entspannung, Stumpfsinn - herrlich. Einfach ins Nichts abzugleiten - ich möchte keines missen."

Viele neue Projekte: Theater, Fernsehen, Kino

Dass Berlin nicht zu kurz kommt, zeigt sich an den vielen Projekten der unermüdlichen Schauspielerin. In der Komödie am Kurfürstendamm steht sie noch bis Mai 2025 als Hercule Poirot beim "Mord im Orientexpress" auf der Bühne - zusammen mit Tochter Anna und Enkelin Nellie Thalbach. Nebenher steht sie für die Dreharbeiten am dritten "Miss Merkel"-Krimi nach den Romanen von David Safier für RTL vor der Kamera. Im Januar kommt außerdem "Kundschafter des Friedens 2" in die Kinos - eine Komödie über pensionierte DDR-Spione auf Kuba. Hier spielt Thalbach an der Seite von Corinna Harfouch und Henry Hübchen.

Doch zunächst steht auch für Thalbach Weihnachten an - "ihr Weihnachten" in der Elphi.

"Ein Wintermärchen" im großen Saal der Elbphilharmonie Hamburg wird am 22.12., 23.12., 25.12. und 26.12 jeweils um 16 Uhr und um 20 Uhr aufgeführt. Wegen der großen Nachfrage gibt es am 26.12.2024 um 24 Uhr noch eine weitere Show.

