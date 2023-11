Foyerkonzert on tour: Tosender Applaus für das SIGNUM saxophone quartet

Stand: 24.11.2023 12:40 Uhr

Was für ein Abend! Beim NDR Kultur Foyerkonzert on tour begeisterte das SIGNUM saxophone quartet am 16. November im Großherzoglichen Salongebäude in Bad Doberan mit musikalischer Vielfalt, Charisma und Humor. Das Konzert fand in Kooperation mit den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern statt.