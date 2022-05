Staatsoper Hamburg: "Don Pasquale" ab 18 Uhr im Livestream

"Don Pasquale" im Livestream: Große Gefühle und komische Momente Stand: 29.05.2022 06:00 Uhr Ambrogio Maestri singt am 29. Mai an der Staatsoper Hamburg die Titelpartie in "Don Pasquale" von Gaetano Donizetti. Die Regie hat David Bösch der in Hamburg mit seiner "Manon" begeisterte.

Ein schrulliger, reicher, älterer Herr, der noch einmal ein großes Liebesabenteuer erleben will, dazu ein junges Paar in Geldnot und ein findiger Arzt, der die richtigen Mittel für jede Intrige beizusteuern weiß - Gaetano Donizettis Oper "Don Pasquale" gehört zu amüsanten Geschichten des Opera-buffa-Genres.

In einer Neuinszenierung wird David Bösch die Oper am 29. Mai in der Staatsoper Hamburg auf die Bühne bringen. Dort hatte David Bösch Anfang 2021 sein vielbeachtetes Debüt gegeben mit der Inszenierung von Jules Massenets Oper "Manon". Sehen Sie hier die Aufführung von "Don Pasquale" ab 18 Uhr im Videolivestream. NDR Kultur sendet die Oper ab 20 Uhr im Radio.

David Bösch war Hausregisseur am Wiener Burgtheater

Ein Gespür für das Ausarbeiten charakterstarker Figuren hat David Bösch schon als Hausregisseur des Essener Theaters (2010-2013) und des Wiener Burgtheaters (2013-2016) bewiesen. Zeitgleich begann auch seine Arbeit als Opernregisseur, mit Donizettis "L’elisir d’amore" an der Bayrischen Staatsoper, gefolgt von Bühnenwerken von Mozart, Janáček, Wagner, Humperdinck und Verdi.

Don Pasquale: Große Gefühle und ein rasanter Handlungsstrang

Als Regisseur interessieren David Bösch vor allem die Menschen hinter dem heiteren Spiel: Ihre Verletzlichkeit, ihre Sehnsüchte, ihr Wanken zwischen der großen Liebe und der Macht des Geldes. Und das ist auch der Stoff, aus dem Donizettis Oper "Don Pasquale" gestrickt ist: Liebesverwirrungen, Macht und Intrigen, große Gefühle und ein rasanter Handlungsstrang mit vielen komischen Momenten.

Mit seiner letzten Charakterkomödie und mit seinem Gespür für mitreißende Geschichten und eingängige Melodien hat Donizetti noch einmal ein Meisterwerk dieses Genres geschaffen, das sich bis heute großer Beliebtheit erfreut.

Neuinszenierung mit Star-Bariton Maestri

Der italienische Star-Bariton Ambrogio Maestri wird in David Böschs Neuinszenierung von "Don Pasquale" die Titelpartie übernehmen. Er war in Hamburg zuletzt als gefeierter Falstaff zu erleben. Ihm zur Seite steht die bekannte australische Sopranistin Danielle De Niese als Norina, Levy Sekgapane übernimmt die Rolle des Ernesto und Kartal Karagedik ist als Dottore Malatesta zu erleben. Die Leitung hat Matteo Beltrami.

Gaetano Donizetti: "Don Pasquale" Komische Oper in drei Akten

Libretto von Giovanni Ruffini



Don Pasquale: Ambrogio Maestri

Dottore Malatesta: Kartal Karagedik

Ernesto: Levy Sekgapane

Norina: Danielle De Niese

Notaro: Jóhann Kristinsson



Chor der Hamburgischen Staatsoper

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg

Ltg.: Matteo Beltrami



Live-Aufnahme vom 29.05.2022 aus der Staatsoper Hamburg

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Opernkonzert | 29.05.2022 | 20:00 Uhr

