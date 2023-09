Darf sie singen? Debatte um Berliner Netrebko-Auftritt Stand: 15.09.2023 09:23 Uhr Muss Anna Netrebko sich zum russischen Krieg gegen die Ukraine klarer positionieren? Vor ihrem Auftritt heute Abend in Berlin fordert eine Petition eine Umbesetzung ihrer Rolle. Zu Recht - oder ist das Cancel Culture?

von Jonas Kühlberg

Im Rahmen der Verdi-Wochen soll Anna Netrebko heute Abend an der Berliner Staatsoper auftreten. "Macbeth" steht auf dem Spielplan, sie soll die Lady Macbeth singen. Die Vorstellung ist ausverkauft. Gleichzeitig regt sich seit Ende August massiver Protest gegen den Auftritt der russisch-österreichische Opernsängerin. Eine Petition fordert, die Rolle mit einer anderen Künstlerin zu besetzen. Bis heute Morgen unterschrieben fast 37.000 Menschen die Petition.

Offener Brief: Unterschriften aus Kultur und Wissenschaft

Seit Montag existiert darüber hinaus ein offener Brief mit der Forderung, "Anna Netrebko keine Bühne zu bieten". Die Rolle der Lady Macbeth solle mit einer anderen Künstlerin besetzt werden. Unterzeichnet haben diesen Brief inzwischen über hundert Unterstützer aus Kultur und Wissenschaft, darunter die Osteuropahistorikerin Franziska Davies, Timothy Snyder, US-amerikanischer Historiker, oder Moritz Eggert, Präsident des Deutschen Komponistenverbandes. Eggert will seine Unterschrift unter den Brief allerdings nicht als eine Forderung nach einem Auftrittsverbot für Netrebko verstanden wissen: "Ich bin nie für ein Auftrittsverbot. Aber man muss sich dem Protest, der sich immer wieder regt, stellen. Man kann nicht immer sagen, ja, das muss man irgendwie differenziert betrachten."

Intendant Schulz: Netrebko auf "pro-ukrainischer Bühne"

Eine Sichtweise, die der Intendant der Staatsoper so nicht verstehen kann. Matthias Schulz verweist auf Anna Netrebkos Statement im März. "Sie hat ein Statement gegeben, wo das Wort Krieg vorkommt - auch gegen die Ukraine, und das haben nicht viele russische Künstlerinnen und Künstler gemacht. Außerdem finden wir es wichtig, dass man zwischen dem Handeln vor und nach Kriegsausbruch sehr klar unterscheidet. Sie ist jetzt nicht mehr in Russland aufgetreten und hat sich auch in unserem Fall für eine pro-ukrainische Bühne entschieden."

Kultursenator Chialo boykottiert Auftritte

Auch die Berliner Kulturpolitik hat sich inzwischen positioniert. Berlins Kultursenator Joe Chialo wolle die Auftritte von Anna Netrebko boykottieren, hat den offenen Brief selbst aber nicht unterschrieben. Gegenüber dem NDR wollte sich Chialo dazu nicht äußern. Dafür werde er am Freitag - gemeinsam mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev - die Fotoausstellung gegen den russischen Krieg besuchen und dort ein Presse-Statement abgegeben. Allerdings betont Chialo in einer Pressemitteilung: "... die Kunst sei frei und Kultur-Einrichtungen hätten das Recht, in der Gestaltung ihrer Programme eigene Entscheidungen zu treffen."

Absagen könnte die Veranstaltung also letztlich nur Staatsoper-Intendant Matthias Schulz. Doch der will der russischen Künstlerin lieber eine Chance geben, wie er sagt. Er habe mit Netrebko gesprochen und sich ein "persönliches Bild von der Authentizität ihrer Aussagen" machen können. Anna Netrebko schweigt bislang öffentlich. Ein öffentliches Gespräch mit der Sängerin würde Schulz zumindest begrüßen, sagt aber auch: "Ob sie sich selbst äußert, das muss man sie selbst fragen. Ich möchte es nicht ausschließen, aber es ist natürlich auch etwas, bei dem sie sich selbst sehr verletzlich fühlt und wo ich mir nicht sicher bin, ob man sie dem aussetzen kann."

Eggert: Netrebko muss sich Kritik stellen

Moritz Eggert vom Komponistenverband glaubt jedoch, dass die Debatte um Netrebkos Auftritt heute Abend wichtig ist: "Man kann dieser Diskussion nicht immer ausweichen mit blöden Argumenten, 'das ist Cancel Culture' und 'die arme Frau Netrebko'. Das ist Blödsninn! Frau Netrebko ist kein armes Hascherl, das man in Schutz nehmen muss. Das ist eine gestandene Frau, die ziemlich genau weiß, was sie macht. Die muss sich auch einer Kritik stellen können", meint Eggert. Aufklären über ihre eigene politische Position kann letztlich nur Anna Netrebko selbst. Darin sind sich Moritz Eggert und Matthias Schulz zumindest einig.

