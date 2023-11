see more jazz Stand: 12.10.2023 09:44 Uhr Ein Wochenende voller Jazz in der Hansestadt: In den letzten Jahren hat sich "see more jazz" als einzigartiges, national bekanntes Jazzfestival in Rostock fest etabliert.

Das Jazzfestival "see more jazz" ist ein Projekt vom Jazzdiskurs und dem Jazzclub Rostock e.V., das 2009 ins Leben gerufen wurde. Es findet an einem Wochenende im August statt. Der Name des Festivals ist ein Wortspiel von englischen, deutschen und russischen Begriffen zum Thema Ostsee, See, Meer und Jazz.

Jazzkonzerte im Zoo und der Kunsthalle

Neben jazzigen Klängen bekannter Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne genießt das Publikum die besondere Atmosphäre der Spielstätten. So werden im Rostocker Zoo sommerliche Jazzabende unter freiem Himmel veranstaltet: Jazzliebhaber und Jazzliebhaberinnen lauschen klassisch in Stuhlreihen oder gemütlich an Tischen der Musik in unmittelbarer Nachbarschaft von Pinguinen und Affen. Zudem findet am Sonntagmorgen ein Konzert in der Kunsthalle Rostock statt.

"see more jazz" hat sich in den letzten Jahren in Rostock fest etabliert. Kontakte und jahrelange Zusammenarbeit mit Berliner, Hamburger und Leipziger Jazzclubs sowie dem Kopenhagener Jazzfestival und der dänischen Jazzszene ermöglichen ein abwechslungsreiches Festivalprogramm am Puls der Zeit.

see more jazz ist Kulturpartner von NDR Kultur.

see more jazz Jazzdiskurs

Richard-Wagner-Str. 1 A

18055 Rostock

Tel. (0381) 4917910



Jazzclub Rostock e.V.

Auf der Tenne 16a

18059 Rostock

Info@Jazzclub-Rostock.de



Festivalprogramm und weitere Informationen auf der Website des Festivals

Karte: Hier findet "see more jazz" statt

