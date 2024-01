Zum Tod des Pianisten und Sängers Les McCann Stand: 02.01.2024 13:18 Uhr Der Jazzpianist und Sänger Les McCann ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Souljazz war nicht nur sein Genre sondern das emotionale Vehikel für seine musikalische und politische Haltung.

Durchbruch beim Montreux Jazz Festival

Eine Liveaufnahme vom Montreux Jazz Festival 1969 bedeutete für den Pianisten Les McCann den Durchbruch: Das Live-Album "Swiss Movement" war ein Mega-Seller. Der Sound des Albums - eine tanzbare Mischung aus Jazz, Gospel, Blues und Soul - sollte für Les McCann musikalisches Elixier und zugleich Erfolgsformel werden.

Die aus dem Album ausgekoppelte Single "Compared to what" wurde zum Hit des Albums und verkaufte sich über eine Million mal. Von den treibenden Rhythmen des Albums eingehüllt und von McCann mit viel Soul vorgetragen, erzeugt der lupenreine Protest-Song "Compared To What" eine Wucht und Magie, wie sie nur in Live-Momenten zu entstehen vermag. Selbst Wer den Text nicht versteht, hört: Hier geht es um etwas. Und zwar vor allem um den Vietnam-Krieg sowie das soziale und rassische Ungleichgewicht im Amerika zwischen Lyndon B. Johnson und Richard M. Nixon.

Für den ein oder anderen Puristen damals vielleicht zu Poporientiert, hinterließ McCanns Klavierspiel und sein ebenso mitreißender Gesang in der globalen Jazz-Szene einen tiefen Eindruck. So empfahl Miles Davis ihn an den Altsaxofonisten Cannonball Adderley weiter. Doch McCann war bereits zu beschäftigt mit seinem eigenen Trio und wollte außerdem mit Gene McDaniels, dem Komponisten von "Compared To What" zusammen spielen. Also keine Zeit für Adderley…

Les McCann in Round Midnight im Gespräch mit Arne Reimer

Les McCann, schwergewichtig in Musik und Statur, war immer auf der genießerischen Seite des Lebens unterwegs. Leider rächte sich das Mitte der 1990er Jahre, als er, gerade auf Tour in der niedersächsischen Stadt Celle, einen Schlaganfall erlitt. Glücklicherweise ging alles glimpflich aus, McCann erholte sich langsam wieder, spielte und nahm weiter auf Unter anderem auch das Album "Pacifique" mit dem Hamburger Pianisten Joja Wendt.

Arne Reimer hat Les McCann für sein Buch "American Jazz Heroes, Vol. 2" (erschienen 2016) in seinem Wohnort nördlich von Los Angeles besucht und ihn fotografiert. Im Gespräch mit Sarah Seidel erinnert er sich an diesen einmaligen und sehr persönlichen Besuch.

Am 29.12. ist Les McCann im Alter von 88 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, wie die "New York Times" unter Berufung auf seinen langjährigen Manager Alan Abrahams berichtete. McCann lebte demzufolge zuletzt in einem Pflegeheim im Großraum Los Angeles und war wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht worden.

