Stimmungsvoller Auftakt der JazzBaltica in Timmendorfer Strand Stand: 28.06.2024 10:24 Uhr Zum Auftakt der JazzBaltica am Donnerstagabend spielten die Nils Landgren Funk Unit und das Wolfgang Haffner Trio - ausverkauft und bei großartiger Stimmung. Bis Sonntag regiert der Jazz am Ostseestrand.

von Linda Ebener

Für den schwedischen Posaunisten Nils Landgren, den künstlerischen Leiter der JazzBaltica, ist das Festival immer auch ein großes Familienfest. Der Auftakt war eine Party, wie man sie sich zu einem Bandjubiläum wünscht: Die Nils Landgren Funk Unit feiert in diesem Jahr den 30. Geburtstag beim Festival. Wo sonst, findet der Posaunist: "30 Jahre Freude und viel rumreisen." Das verbindet Nils Landgren mit seiner Funk Unit.

Für diesen besonderen Anlass hat er einige Gäste eingeladen. "Wolfgang Haffner, der war langjähriges Mitglied, auch Sebastian Studnitzky. Dann kommt Candy Dulfer aus Holland, eine ganz tolle Saxofonistin, die mit Prince gespielt hat. Und Ray Parker jr. mit 'Ghostbusters', den kennt man auch. Wir sind befreundet, und er wollte gerne zurückkommen. Ich finde, das passt gut, weil er ein Teil von uns ist, schon seit vielen Jahren", zählt Nils Landgren einige der internationalen Stars auf, die an der Ostsee auftreten werden.

VIDEO: Musikfestival Jazz Baltica startet in Timmendorfer Strand (4 Min)

Enge Verbundenheit mit dem Publikum

Bevor die Funk Unit auf die Bühne geht, spielt das Wolfgang Haffner Trio. Der Schlagzeuger kommt immer gern nach Timmendorfer Strand. "Es ist wie nach Hause kommen. Es gibt Publikum, das seit dem ersten Konzert dabei sist, seit den 1990er-Jahren habe ich die gesehen. Man trifft ganz viele von den gleichen Leuten, einige von den Musikern und Musikerinnen natürlich auch", resümiert Wolfgang Haffner.

Dieses Gefühl spüren auch die Gäste - sie kommen gern zur JazzBaltica. Der Auftakt war ein voller Erfolg. "Es war wunderbar, eine ganz tolle Atmosphäre. Die Künstler sind wirklich Weltklasse und reißen einen mit und können die Musikfreude an uns Zuhörer wirklich so vermitteln, das ist ein Geben und Nehmen", findet ein Zuschauer. Wolfgang Haffner sei ein toller Typ, so die einhellige Meinung. Einziger Kritikpunkt: Eine Zuschauerin hätte lieber die ganze Zeit getanzt, als auf den Stühlen zu sitzen.

Einige Stunden vor dem Auftritt hatte Wolfgang Haffner noch keine Idee, was er zusammen mit der Nils Landgren Funk Unit spielt: "Was wir genau machen, wissen wir jetzt noch nicht, ich jedenfalls weiß es jetzt noch nicht. Nils wird wie immer einen Plan haben, denke ich." Und den hatte er.

39 Konzerte - viele Veranstaltungen kostenlos

Bis Sonntag können Gäste bei der JazzBaltica insgesamt 39 Veranstaltungen erleben - etwa die Hälfte davon ist kostenlos. "Ich finde, dass wir eine gute Formel gefunden haben, wie das hier laufen soll mit dieser großen Mainstage Bühne am Strand, wenn es das Wetter erlaubt", freut sich Nils Landgren und zeigt sich gespannt, wie die kommenden Tage werden: "Mal sehen, wie es dieses Wochenende ist. Das ist ja fantastisch am Strand. Auch mit dem Jazzcafé und Open Air. Die Bühnen sind super und auch hier unten im Jazzclub ist es schön. Wir haben verschiedene Größen für verschiedene Besetzungen, und es funktioniert sehr, sehr gut."

Von Newcomerin Selma Pinton über Ulita Knaus bis Jazzkantine

Neben Newcomern wie der schwedische Sängerin Selma Pinton spielen auch bekannte Musikerinnen und Musiker wie zum Beispiel Ulita Knaus, Fjarill, Monty Alexander, die NDR Big Band und die Braunschweiger Jazz-Rap-Band Jazzkantine, die ebenfalls ihr 30-jähriges Jubiläum feiert.

"Ich finde es toll, wenn Bands ihre Karriere weitermachen. Es ist schön zu sehen, dass es sie immer noch gibt und sie immer noch gut sind und dass die gerne zurückkommen wollen, denn JazzBaltica hat sich wie eine Familie entwickelt. Dann sieht man auch die Entwicklung von den Musikern und Musikerinnen, die hier angefangen haben. Ich finde, diese Art von Wiedersehen ist super. Das hat wirklich einen Wert", freut sich Nils Landgren.

Die JazzBaltica läuft noch bis Sonntag in Timmendorfer Strand direkt am Meer mit Jazzmusikerinnen und -musikern aus dem Ostseeraum und internationalen Größen. Viele Konzerte auf der Hauptbühne sind bereits ausverkauft, Restkarten gibt es aber noch an der Tages- bzw. Abendkasse.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 28.06.2024 | 06:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz