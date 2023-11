JazzBaltica Stand: 03.10.2023 19:58 Uhr JazzBaltica verwandelt jedes Jahr im Juni den Festsaal des Maritim Seehotel Timmendorfer Strand und den umliegenden Strandpark in eine maritime Kulisse für Jazzmusik.

Ob im Festsaal auf der Maritim MainStage, direkt am Strand @the beach, unter hohen Bäumen OpenAir, im lauschigen JazzCafé oder spät nachts im JazzClub - Fans von JazzBaltica schätzen die einzigartige Festival-Atmosphäre am Timmendorfer Strand. An einem verlängerten Juni-Wochenende treten auf fünf Bühnen und in rund 30 Konzerten sowohl internationale Jazzgrößen als auch junge Talente der baltischen und regionalen Musikszene auf. Auch die jüngsten Jazzfans kommen nicht zu kurz: Auf sie wartet ein Familienkonzert und die "Kindermusikwerkstatt".

Von Schloss Salzau nach Timmendorf

Das erste JazzBaltica wurde 1991 vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur des Landes Schleswig-Holstein auf Schloss Salzau nahe Kiel veranstaltet. 2002 ging die Organisation von JazzBaltica an die Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival über. An den Timmendorfer Strand brachte der schwedische Posaunist Nils Landgren das Festival, als er 2012 die künstlerische Leitung übernahm.

JazzBaltica möchte einmalige Projekte anstoßen und Musikerinnen und Musiker zusammenbringen. Amerikanische Künstlerinnen und Künstler wie Dave Brubeck, Max Roach, Milt Jackson, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Roy Haynes, Dianne Reeves und Pat Metheny oder europäische Kolleginnen und Kollegen wie Albert Mangelsdorff, Wolfgang Haffner, Cæcilie Norby, Viktoria Tolstoy, Ulf Wakenius, Tomasz Stanko, Lars Danielsson und Michael Wollny sind nur einige der Namen, die bereits auf der JazzBaltica-Bühne zu erleben waren und immer wieder gern zum Festival zurückkehren.

Die JazzBaltica ist Kulturpartner von NDR Kultur.

