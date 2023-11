Eldenaer Jazz Evenings Stand: 06.10.2023 16:28 Uhr Jazz meets Backsteingotik: Das zweitägige Jazzfestival in der Klosterruine Eldena findet mit internationalen Größen und Neuentdeckungen in einzigartiger Atmosphäre statt.

Am ersten Juli-Wochenende treffen sich seit 1981 Jazzfreunde aus ganz Deutschland und darüber hinaus zu den Eldenaer Jazz Evenings in der Klosterruine Eldena in Greifswald. Inmitten des Symbols der deutschen Romantik werden internationale Größen und etablierte Künstler und Künstlerinnen der deutschen Jazzszene ebenso präsentiert wie aufstrebende Formationen aus dem In- und Ausland.

Jazzfestival in der Klosterruine Eldena

Bekannt ist das zweitägige Festival für seine entspannte Atmosphäre und einzigartige Kulisse. An den beiden Abenden werden jeweils drei Konzerte veranstaltet, die in der Abendsonne beginnen und kurz vor Mitternacht inmitten der angestrahlten Mauern unter dem Nachthimmel enden.

Das Programm der Eldenaer Jazz Evenings spiegelt dabei die ganze Bandbreite der nationalen und internationalen Jazzszene wider - vom Bigband-Sound bis zum klassischen Piano-Trio, von bekannten Jazzstandards bis hin zu Freejazz- und Crossover-Projekten. In den vergangenen Jahren traten sowohl renommierte Größen wie Rolf Kühn, Hannes Zerbe und Uli Gumpert als auch Musiker und Musikerinnen der jüngeren Generation um Nils Wogram, Eva Kruse, Christian Lillinger und Silke Eberhard auf. Auch die NDR Bigband gastiert in regelmäßigen Abständen in der Klosterruine.

Die Eldenaer Jazz Evenings sind Kulturpartner von NDR Kultur.

Eldenaer Jazz Evenings Klosterruine Eldena

Wolgaster Landstraße 41

17493 Greifswald



Festivalprogramm und weitere Informationen auf der Website des Festivals

Karte: Hier finden die Eldenaer Jazz Evenings statt

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 30.06.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz