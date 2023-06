Kaleo beim Hurricane Festival 2023 Stand: 15.06.2023 16:22 Uhr Das Hurricane Festival 2023 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Kaleo klingen wie eine urtypische Rock-Band aus den USA, kommen allerdings aus Island. Der Bandname wiederum stammt aus dem Hawaiianischen und meint in etwa "der Klang". USA und Hawaii hin, Island her - ihren Durchbruch hatten Kaleo 2016 mit dem Song "Way Down We Go". Bisher haben sie 14 mal Gold, 31 mal Platin und sogar eine Diamant-Auszeichnung für ihre Musik eingesammelt. Obendrauf gab es 2017 einen Grammy für den Song "No Good". Kein Wunder, dass die Rolling Stones sie auch in ihrem Vorprogramm haben auftreten lassen.

