Betontod beim Hurricane Festival 2023 Stand: 16.06.2023 10:35 Uhr Das Hurricane Festival 2023 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Punkrock vom Niederrhein: Betontod aus Rheinberg gibt es schon seit Anfang der 90er-Jahre, die fünf Musiker sind also ein eingespieltes Team. Der Band-eigene Sound hat über die vergangenen Jahre ihre Fans unverändert begeistert, was auch die Verkaufszahlen belegen: Ihr neues Album "Zeig dich!" ist noch ganz frisch und hat es in den Albumcharts bis auf Platz sechs geschafft. Es gibt also genügend gute Gründe, sich die Show von Betontod beim Hurricane Festival 2023 anzuschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 14.06.2023 | 08:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hurricane