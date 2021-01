Zoe Wees: Hamburger Musikerin tritt in US-Late-Night-Show auf Stand: 15.01.2021 09:10 Uhr Die Geschichte klingt unglaublich: Zoe Wees, eine junge Hamburger Sängerin, ist am Dienstag in einer der bekanntesten Late-Night-Shows der USA bei James Corden aufgetreten.

von Ocke Bandixen

James Corden ist sichtlich stolz. Der Gastgeber der "Late Late Show", der am selben Abend US-Schauspieler Rob Lowe zu Gast hat, präsentiert Zoe Wees dem amerikanischen Publikum: "Please welcome … for the first time - the incredible… Zoe Wees!"

Auch am Tag danach ist Zoe Wees immer noch ganz gefangen von dem Auftritt, wie sie im Interview mit NDR 90,3 erzählt. "Das war so krass, das war so aufregend. Das erste Mal im US-TV - mehr geht nicht!"

18-jährige Zoe Wees tritt in James Cordens Show auf

18 Jahre ist Zoe Wees alt. Sie stammt aus Hamburg-Dulsberg, hier ist sie aufgewachsen und zur Schule gegangen. abgeschlossen hat sie diese nicht. Der Drang, Musik zu machen, zu singen, war stärker. Bereits mit 14 habe sie gemerkt: "Das will ich als Job machen."

Mit dem Lied "Control" ist sie auch bei James Corden aufgetreten, den viele durch sein "Carpool-Karaoke" mit internationalen Stars kennen - und von seinem Auftritt als Kater in der jüngsten Verfilmung des Musicals "Cats".

"Control" - persönliches Lied über Kontrollverlust

In Deutschland und auch einigen anderen europäischen Ländern war die Single von Zoe Wees schon im vergangenen Jahr erfolgreich. Im Radio läuft sie immer noch. In "Control" singt Zoe Wees von sich. Denn sie leidet an einer Form von Epilepsie, die zu Depressionen und einem Kontrollverlust führen kann. "Control" beschreibt die Hoffnung, eben die Kontrolle zu behalten. Und von der Hilfe, die man dafür braucht. "Ich hatte Rollando-Epilepsie", erklärt Wees. Sie habe eine Lehrerin gehabt, die ihr immer geholfen habe. "Ohne sie wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin und könnte auch keinen Song darüber schreiben. Ich wollte einfach Danke sagen."

Bei der TV-Castingshow "The Voice - Kids" war Wees vor einigen Jahren schon aufgefallen. Viele Kollegen waren beeindruckt von ihrer Stimme und ihrem Talent. Gewonnen hatte sie den Wettbewerb damals nicht.

Übertragung für "Late Late Show" aus Hamburger Schauspielhaus

Zoe Wees Auftritt bei der Late Late Show von James Corden wurde aus dem gerade nicht gebrauchten Hamburger Schauspielhaus übertragen. Man sieht im Hintergrund - weit verteilt - ihre Band und Background-Sängerinnen, und das leere Theater - eines der prächtigsten Norddeutschlands.

Wie es jetzt weitergeht? Eine zweite Single hat Zoe Wees gerade veröffentlicht. Und: Es soll eine EP geben, sowie mehr Auftritte. Auch vor ihrem neuen Publikum. "Ich möchte natürlich gern in den USA auftreten, wenn man wieder sicher auftreten kann."

