Wünsch Dir Deinen NDR: Podcast "Philipps Playlist" live im Planetarium Stand: 20.09.2021 11:08 Uhr "Philipps Playlist", der Podcast, der zu fantasievollen Gedankenreisen einlädt, kommt ins Planetarium Wolfsburg!

Am 1. Oktober 2021 heißt es "Wünsch Dir Deinen NDR" und komm mit auf eine musikalische Reise durchs Weltall, zu den Sternen und auf fremde Planeten. Philipp Schmid erfüllt Musikwünsche am Flügel, und spielt in einer Liveausgabe des Podcasts die Überleitungen zu Musikstücken aus Klassik, Pop und Ambient. Dazu zaubert das Planetarium spannende Projektionen in den virtuellen Nachthimmel. Im bequemen Sessel kann man eintauchen in eine Traumwelt aus Livemusik, Bildern und neuen Dimensionen, Klängen und Sounds.

Durch das Programm führt NDR Kultur Moderatorin Charlotte Oelschlegel. Die Eintrittskarten für die Veranstaltung können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden.

Wenn Sie das untenstehende Formular ausfüllen, nehmen Sie an der Verlosung teil und können einen Musikwunsch zum Thema "Musik zum Sternegucken" angeben. Mit etwas Glück schaffen Sie es, sich zwei Tickets für die galaktische Veranstaltung zu sichern und es vielleicht sogar Ihr Wunschtitel auf Philipps Playlist.

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.

