Wolfgang Niedecken: Auf Schiffsreise mit Bob Dylans Musik Stand: 29.08.2023 11:28 Uhr Wolfgang Niedecken beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Werk von Bob Dylan. Ein Bericht vom Wochendende vom "unglaublich gemütlichen" Abend mit ihm und der Musik Dylans am Steinhuder Meer.

von Uli Kniep

Die Kölner Gruppe BAP spielt normalerweise vor tausenden Fans, wenn sie - wie kürzlich in Uelzen - auftritt. Der Chef der Band allerdings verfolgt parallel zu der Karriere als Rocksänger noch eine zweite Herzensangelegenheit: Wolfgang Niedecken beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Werk von Bob Dylan. Deshalb wandelte er mit einem Filmteam auf den Spuren des Folksängers durch Amerika und schrieb darüber das Buch "Wolfgang Niedecken über Bob Dylan".

AUDIO: Neue Bücher über Bob Dylan: viel Text, wenig Substanz (4 Min) Neue Bücher über Bob Dylan: viel Text, wenig Substanz (4 Min)

In kleinem Rahmen liest er regelmäßig aus diesem Werk und spielt mit seinem Pianisten Mike Herting Dylans Songs. Am vergangenen Sonnabend machte Wolfgang Niedecken Halt am Steinhuder Meer. Mit dem "Auswanderer" schipperten gut 400 Fans hinüber zur Insel Wilhelmstein und lauschten nicht nur den Wellen, sondern auch den Interpretationen von Songs wie "Mighty Quinn".

Wolfgang Niedecken: "Ohne Bob nie auch nur einen Song geschrieben"

Ein Abend ausschließlich mit Liedern von Bob Dylan: Seit einigen Jahren huldigt der Kölner Sänger Wolfgang Niedecken seinem großen Idol: "Ohne Bob hätte ich nie auch nur einen Song geschrieben! Ich verdanke ihm ganz viel und glaube ihn verstanden zu haben."

Damit auch das Publikum auf der Insel Wilhelmstein versteht, was Niedecken an Dylan so fasziniert, liest der BAP Musiker auf hochdeutsch aus seinem Buch und singt auf Kölsch und Englisch. Viele der rund 400 Fans schienen bestens vorbereitet, sangen Klassiker wie "Like A Rolling Stone" lautstark mit. "Ich hab das Buch gelesen, auch die Autobiografie, er vermischt das miteinander. Und die Lieder kennt man eh. Dylan Songs sind immer toll, wenn sie nicht von Bob Dylan gesungen werden - eine schöne Veranstaltung!", berichtet eine Konzertbesucherin.

"Dat ist soo schön - als säßen sie bei mir im Wohnzimmer"

Nicht nur das Publikum freute sich über die außergewöhnliche „Dylan-Reise“ mit dem Schiff übers Steinhuder Meer! Auch Wolfgang Niedecken war sehr zufrieden an diesem herrlichen Sommerabend. "Dat ist soo schön, dat ist so organisch! Die Leute haben das Gefühl - und das will ich auch - als säßen sie bei mir im Wohnzimmer, ich lese ihnen etwas vor, spiel' ein Lied. Dann kommt die nächste Geschichte frei erzählt - das ist ein unglaublich gemütlicher Abend", freut sich Niedecken.

Knapp 90-mal hat Niedecken bereits seine Hommage an Bob Dylan vorgetragen. Wohl wissend, dass auch sein mittlerweile 82-jähriges Idol einmal abtreten muss: "Wenn Dylan einmal vor mir stirbt, spricht man mich an dem Tag besser nicht an."

Abend über den Texter, Sänger und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan

Noch kann Wolfgang Niedecken den amerikanischen Texter, Sänger und Literaturnobelpreisträger feiern. Und mit ihm seine und dessen Fans, die auf der Insel Wilhelmstein nach zwei Stunden von dem Gesamtpaket begeistert waren – nicht zuletzt, weil es an diesem Abend am Meer klang wie auf dem offiziellen Mitschnitt, von dem diese Songausschnitte stammen. "Super, mit dem Boot hierher zu fahren. Wir sind von hier, wir wissen, dass es hier toll ist, aber es ist nochmal toller, wenn Wolfgang Niedecken da ist!", freut sich ein weiterer Konzertbesucher über den schönen Abend.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Kulturspiegel | 29.08.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop