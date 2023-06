Vorwürfe gegen Rammstein und Till Lindemann: Worum geht es? Stand: 07.06.2023 16:37 Uhr Mehrere Frauen haben Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Lindemann erhoben. Bei Konzerten der Band wurden Frauen offenbar gezielt für Sex mit ihm rekrutiert. Worum geht es genau?

von Joschka Brings

Blaue Flecken und keine Erinnerungen mehr: Gut zwei Wochen ist es her, dass die Irin Shelby Lynn auf Social Media öffentlich machte, was ihr auf einem Konzert der Band Rammstein in Vilinus passiert sein soll. Mittlerweile berichten mehrere Frauen von einem "Casting-System", über das sie bei Backstage-Partys für Sex mit Lindemann ausgewählt worden sind, ohne dass jemand explizit gesagt habe, dass es dabei um Sex geht. "Alles, was in diesem Raum war, waren Alkohol und zwei Couches", sagte die Youtuberin Kayla Shyx (bürgerlich: Kaya Loska) in einem Video über ihre Erfahrungen auf einer solchen Afterparty. "Auf diesen Couches saßen acht Mädchen, alle nebeneinander aufgereiht. Manche von denen waren wirklich auch ein bisschen benommen, die haben nicht gewirkt als wären die da." Die Szene soll sich auf einer Party nach einem Rammstein-Konzert abgespielt haben. Ein Mädchen habe dann erzählt: 'Er kommt hier auch rein und sucht sich auch hier seine Favoriten aus, mit denen er Sex haben will.' Im Anschluss meinte sie: 'Ihr könnt übrigens alles haben. Ihr könnt trinken, ihr könnt koksen, ihr könnt machen was ihr wollt. Ich war schon mal bei so einer Afterparty, die bieten euch hier alles an."

Vor Kayla Shyx Video hatten auch der NDR und die "Süddeutsche Zeitung" Recherchen veröffentlicht, die der Band um Till Lindemann Machtmissbrauch vorwerfen. Zwei Frauen berichteten von mutmaßlichen sexuellen Handlungen, denen sie nicht zugestimmt hätten.

Rammstein in München: Ohne Row Zero und Aftershow

Am Mittwoch spielen Rammstein in München das erste Deutschland-Konzert, nachdem die Anschuldigungen bekannt geworden sind. Insgesamt vier Mal werden sie bis Sonntag im ausverkauften Olympiastadion auftreten. Bei den Konzerten soll es die "Reihe Null" nicht geben, ein extra Platz zwischen Bühne und Zuschauerraum, an den bisher die ausgewählten Frauen gebracht worden sein sollen. Außerdem hat das Management der Band ein Awareness-Konzept für die Abende angekündigt. Unklar ist noch, ob und wie die Aftershowpartys stattfinden sollen.

Band-Assistentin von Rammstein gekündigt

Auf jeden Fall in München nicht mehr dabei sein, wird Alena Makeeva. Die Russin soll Frauen gezielt für die Reihe Null und die Partys angesprochen haben. Auf Instagram nannte sie sich "Casting-Director on tour with Till Lindemann". Das Rammstein-Management erklärte, sie habe nie Geld von der Band bekommen. Von den Konzerten in München sei sie ausgeschlossen.

Fans zeigen sich zum Teil solidarisch

Einige Fans sehen in den arrangierten Treffen zwischen Lindemann und den Fans überhaupt kein Problem. "Das sind alles Leute über 18, ich gehe mal davon aus, dass die im Kopf soweit klar sind, dass wenn man dann zum Sänger kommt und Alkohol trinkt, dass man dann sagt: Okay ich mach das." Einige Fans der Band wollen bei den Konzerten in München vor der Band auf die Knie gehen, als Geste der Solidarität. In den vergangenen Tagen hatten einige Fans Rammstein und Lindemann auch im Netz teilweise aggressiv verteidigt.

Rammstein äußert sich auf Instagram

In einem Statement äußerte sich die Band am Samstag auf Instagram: "Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: Beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. Wir, die Band, haben aber auch ein Recht - nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden." Das Statement stammt aus der Feder einer PR-Agentur, die seit Freitag die Kommunikation für Rammstein übernommen haben soll. Außerdem hat die Band mittlerweile eine Anwaltskanzlei eingeschaltet, um die Vorwürfe aufzuklären. Bis wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, bleibt unklar.

Bundesfamilienministerin fordert mehr Schutz bei Konzerten

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) forderte im Rahmen der Anschuldigungen Veränderungen in der Musikbranche. Sie hat unter anderem den Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft eingeladen, dem Bündnis "Gemeinsam gegen Sexismus" beizutreten.

Konzerte in München und Berlin finden statt

Die Olympiapark München GmbH geht davon aus, dass alle vier Konzerte in München stattfinden werden. Auch in Berlin, der nächsten Station auf Rammsteins Deutschlandtour, werden Rufe nach einer Absage der Konzerte laut. Der Berliner Kultursenator Joe Chialo sagte dazu aber, es bestehe kein rechtlicher Hebel. Auch viele Fans wollen trotz der Vorwürfe zu den Konzerten gehen.

