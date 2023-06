Vorwürfe gegen Rammstein und Lindemann: Worum geht es? Stand: 09.06.2023 13:58 Uhr Mehrere Frauen haben Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Lindemann erhoben. Bei Konzerten der Band wurden Frauen offenbar gezielt für Sex mit ihm rekrutiert. Worum geht es genau?

Blaue Flecken und keine Erinnerungen mehr: Gut zwei Wochen ist es her, dass die Irin Shelby Lynn auf Social Media öffentlich machte, was ihr auf einem Konzert der Band Rammstein in Vilnius passiert sein soll. Mittlerweile berichten mehrere Frauen von einem "Casting-System", über das sie bei Backstage-Partys für Sex mit Lindemann ausgewählt worden seien, ohne dass jemand explizit gesagt habe, dass es dabei um Sex geht.

NDR/SZ-Recherchen zeigen System der Anbahnung

Recherchen von NDR und der "Süddeutschen Zeitung" beschreiben ausführlich ein System der Anbahnung. Bei Konzerten der Band wurden Frauen offenbar gezielt für Sex mit Lindemann rekrutiert. Mehr als ein Dutzend Frauen berichten in Gesprächen mit den Reporterinnen und Reportern von NDR und SZ davon, wie sie von mehreren Menschen aus dem Umfeld von Lindemann gezielt angesprochen worden seien, häufig über Instagram oder auf den Konzerten selbst, um zu speziell für Lindemann organisierten Aftershowpartys zu kommen. Mehrere dieser Frauen haben ihre Erzählungen an Eides statt versichert. Zudem belegen zahlreiche Screenshots von WhatsApp- und Instagram-Chats sowie Fotos die Aussagen der Frauen. Auf konkrete Fragen von NDR und SZ äußerten sich weder Lindemann noch das Management von Rammstein inhaltlich zu den Vorwürfen.

Kayla Shyx schildert Erlebnisse bei Rammstein-Konzert

"Alles, was in diesem Raum war, waren Alkohol und zwei Couches", sagte die Youtuberin Kayla Shyx (bürgerlich: Kaya Loska) in einem Video über ihre Erfahrungen auf einer solchen Aftershowparty. "Auf diesen Couches saßen acht Mädchen, alle nebeneinander aufgereiht. Manche von denen waren wirklich auch ein bisschen benommen, die haben nicht gewirkt, als wären die da." Ein Mädchen habe dann erzählt: "Er kommt hier auch rein und sucht sich auch hier seine Favoriten aus, mit denen er Sex haben will.' Im Anschluss meinte sie: 'Ihr könnt übrigens alles haben. Ihr könnt trinken, ihr könnt koksen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich war schon mal bei so einer Afterparty, die bieten euch hier alles an."

Lindemann geht gegen Vorwürfe vor

Gegen den in Sozialen Netzwerken erhobenen Vorwurf Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.o.-Tropfen oder Alkohol betäubt worden, um Till Lindemann sexuelle Handlungen an ihnen zu ermöglichen, geht der Sänger nun juristisch vor. "Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr", heißt es in einer Presseerklärung der Kanzlei Schertz Bergmann, die Lindemann in der Sache juristisch vertritt.

Zuvor äußerte sich die Band am 4. Juni in einem Statement auf Instagram zu den Vorwürfen: "Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: Beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. Wir, die Band, haben aber auch ein Recht - nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden."

Rammstein in München: Ohne Row Zero und Aftershow

Am Mittwoch haben Rammstein ihr erstes Konzert in München gespielt, das erste Deutschland-Konzert, nachdem die Anschuldigungen bekannt geworden sind. Noch bis Sonntag geben sie Konzerte im ausverkauften Olympiastadion. Bei den Konzerten soll es die "Reihe Null" nicht geben, ein extra Platz zwischen Bühne und Zuschauerraum, an den bisher die ausgewählten Frauen gebracht worden sein sollen. Außerdem hat das Management der Band ein sogenanntes Awareness-Konzept für die Abende angekündigt. Sogenannte Safe Spaces, die es geben sollte, waren den Sicherheitskräften am Mittwoch jedoch unbekannt.

Rammstein hat sich angeblich von Band-Assistentin getrennt

Band-Assistentin Alena Makeeva soll Frauen gezielt für die Reihe Null und die Partys angesprochen haben. Auf Instagram nannte sie sich "Casting-Director on tour with Till Lindemann". Das Rammstein-Management erklärte, sie habe nie Geld von der Band bekommen. Rammstein habe sich angeblich von ihr getrennt. Am Mittwoch teilte Alena Makeeva allerdings ein Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem sie mit zwei weiteren Frauen zu sehen ist. Das Foto wurde ganz offensichtlich in München aufgenommen, im Bildtext heißt es: "Geburtstag und Rammstein-Konzert, kann es noch besser werden?"

Fans zeigen sich zum Teil solidarisch

Einige Fans sehen in den arrangierten Treffen zwischen Lindemann und den Fans überhaupt kein Problem. "Das sind alles Leute über 18, ich gehe mal davon aus, dass die im Kopf so weit klar sind, dass wenn man dann zum Sänger kommt und Alkohol trinkt, dass man dann sagt: Okay ich mach das." In den vergangenen Tagen hatten einige Fans Rammstein und Lindemann auch im Netz teilweise aggressiv verteidigt.

Bundesfamilienministerin fordert mehr Schutz bei Konzerten

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) forderte im Rahmen der Anschuldigungen Veränderungen in der Musikbranche. Sie hat unter anderem den Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft eingeladen, dem Bündnis "Gemeinsam gegen Sexismus" beizutreten.

