Tobias Kratzer ab 2025 neuer Intendant der Staatsoper Hamburg Stand: 09.12.2022 12:11 Uhr Nun steht fest, wer ab 2024/25 auf Georges Delnon als Intendant an der Staatsoper Hamburg folgt: der 42-jährige Opernregisseur Tobias Kratzer, wie die Kulturbehörde Hamburg am Freitag mitteilte.

Der freischaffende Künstler ist bekannt etwa für seine viel gelobte Inszenierung des "Tannhäuser" im Jahr 2019 in Bayreuth. "Mit Tobias Kratzer können wir einen der derzeit spannendsten Regisseure für die Intendanz der Hamburgischen Staatsoper gewinnen. Er hat die Findungskommission mit einem klaren und ambitionierten Zukunftsentwurf für die Oper überzeugt", äußerte sich Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Freitag.

Tobias Kratzer: Opernregisseur aus Bayern kommt nach Hamburg

Der am 17. Januar 1980 im bayerischen Landshut geborene Bayer studierte Kunstgeschichte und Philosophie in München und Bern sowie Schauspiel- und Opernregie an der Bayerischen Theaterakademie August Everding. Kratzer hat schon für Opernhäuser Europas in Paris, London und Brüssel gearbeitet und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er 2018 den wichtigsten deutschen Theaterpreis "Der Faust" für seine Interpretation von Richard Wagners Götterdämmerung in der Kategorie Regie Musiktheater.

Er übernimmt im Sommer 2025 die Intendanz von Georges Delnon, dessen Vertrag einvernehmlich zum Ende der Spielzeit 2024/25 enden wird.

