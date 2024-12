Mixen, mischen, Musik machen: DJs unterrichten in Lübeck Stand: 12.12.2024 14:31 Uhr In der Holstentor-Gemeinschaftsschule in Lübeck gibt es in der 7. und 8. Klasse den in Norddeutschland einzigartigen DJ-Unterricht. Das Duo Bizzarro Universe bringt den Teenagern ihr Handwerk näher und das fördert das Musikverständnis.

von Linda Ebener

Es ist nicht mal neun Uhr morgens und aus dem Musikraum schallt schon laute Musik vom DJ-Duo Bizzarro Universe aus Hamburg. Im Klassenzimmer sitzen 15 Schülerinnen und Schüler und schauen den DJs Danny und Nathalie beim Auflegen zu. Das Deckenlicht ist ausgeschaltet und eine kleine Disko-Kugel steht neben ihnen und taucht den ganzen Raum in bunte Farben, der nun wie eine Disko wirkt.

Nathalie und Danny sind am Morgen schon um 5 Uhr aufgestanden, um pünktlich um Viertel vor acht in der Holstentor-Gemeinschaftsschule in Lübeck zu sein. Nicht unbedingt ihre Zeit, denn sie arbeiten als DJs oft spät abends oder nachts. Die 13-jährige Zofia ist ganz begeistert: "Es macht Spaß, das zu sehen, auch wenn man davor schon gesehen hat, dass es nicht nur dieses Auflegen in Clubs gibt, sondern auch das Vorbereiten. Es sieht so aus, dass sie sehr viel Spaß haben."

Einblicke in den DJ-Beruf

Nach rund 20 Minuten Fragen stellen, gibt es eine kurze Pause. Auch die beiden DJs packen ihr Pausenbrot aus. Von den Jugendlichen sind sie total begeistert. "Die waren sehr interessiert", findet Danny. "Die haben sich ja schon vorher mit ihrem Musiklehrer, dem Benjamin zusammen ein paar Fragen überlegt. Und das hat man schon gemerkt. Das waren wirklich durchdachte Fragen."

Die Idee DJs in den Unterricht einzuladen und im Musikunterricht den Fokus mal auf Elektronische Musik zu setzen, hatte Musiklehrer Benjamin Laudien. Er bietet schon seit einigen Jahren DJ-Unterricht an, doch zum ersten Mal sind echte DJs dabei, die den Schülerinnen und Schülern helfen und erklären, was alles hinter dem Beruf steckt: "Das Ziel ist einfach ein Musikstil in der Tiefe kennenzulernen, wie hier die elektronische Musik."

Praxis-Übungen am Mischpult

Nach der Pause werden die Jugendlichen in drei Gruppen aufgeteilt, dann dürfen sie sich selbst mal als DJ am Mischpult ausprobieren. Das Duo Bizzarro Universe geht herum und zeigt, wie es geht. "Ich finde nicht jeder hat diese Möglichkeit, das zu machen", meint die 14-jährige Laiana und freut sich über die heutige DJ-Stunde. "Ich finde es sehr toll, dass unsere Schule das hat. Ich habe erst nicht realisiert, dass es wirklich echte DJs sind und dass sie als DJs arbeiten und auch um die Welt reisen. Und das war echt eine Überraschung für mich."

Die 13-jährige Emily muss erst noch ins Mixen von Songs reinkommen: "Es ist trotzdem noch ein bisschen verwirrend, weil ich auch noch nicht so viel Erfahrung damit habe. Aber an sich sieht es schwieriger aus, als es eigentlich ist, würde ich sagen. Also wenn man mehr Erfahrung hat, dann es ist deutlich einfacher."

DJ-Unterricht in der Schule: "Schöner Bildungsauftrag"

Nathalie von Bizzarro Universe würde auf jeden Fall wieder in eine Schule gehen und den Jugendlichen was über ihren Beruf zeigen. "Wir haben uns natürlich sehr gefreut", sagt die Musikerin, denn wenn wir an unsere Schulzeit denken, was wir für Unterricht hatten, von Klassik, Opernmusik oder sonst welchen Musikrichtungen, hätten wir uns sehr gefreut, einfach mal was zu elektronischer Musik zu lernen. Und da ist es sehr schön, jungen Leuten beizubringen, wie es ist, DJ zu sein, wie es ist aufzulegen und so ein bisschen mehr zu erklären. Das ist ein sehr schöner Bildungsauftrag."

In den nächsten Wochen wird im DJ-Unterricht weiter geübt, denn am Ende sollen die Schülerinnen und Schüler selber als DJs einen eigenen Song mixen.

