Tina Dico: Ausgezeichneter Folk-Pop aus Dänemark

Tina Dico tritt beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. Vom 16. bis 19. September überträgt NDR.de in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Der Vater von Tina Dico sammelte noch musikalische Platten, Tina Dico selbst sammelt musikalische Erfolge. Mit 15 Jahren spielte sie zuerst eigene Songs am Familien-Klavier, war Sängerin in einer Band und schon bald auf dem Wunschzettel großer Plattenfirmen in ihrer Heimat Dänemark. Doch Tina Dico ließ sich von niemandem reinreden, gründete ihr eigenes Label und veröffentlicht bis heute dort ihre Musik. Dico sammelte Gold- und Platin-Auszeichnungen, spielte auf Festivals in ganz Europa und trat in Fernsehsendungen wie Inas Nacht auf. Für das Reeperbahn Festival kehrt sie zurück nach Hamburg - sie ist Teil der Eröffnungs-Show Doors Open.

Tina Dico beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Folk-Pop Erstes Album 2003

