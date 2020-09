Stand: 08.09.2020 11:03 Uhr - NDR Info

Suzane: Gesellschaftskritik als mitreißender Pop

Suzane tritt am 18. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Wenn man mit bürgerlichem Namen Océane Colom heißt, braucht man dann noch einen Künstlernamen? Die Künstlerin Suzane aus Avignon hat sich für Ja entschieden. Die 29-Jährige macht seit 2017 Musik und fällt damit auf. Einerseits weil sie die charmante französische Sprache ganz Chanson-fern auf Dance- und Elektro-Beats singt, andererseits weil auch ihre tiefsinnigen Texte Themen wie Gender-Pluralismus, sexualisierte Gewalt, aber auch die ökologische Krise behandeln. Das Musikvideo zu "Il est où le SAV ?" hat sie deshalb etwa auch auf einem riesigen Plastikmüllplatz gedreht. Suzane, die ihre Songs auf einem Minikeyboard komponiert, ist für den "Anchor"-Award des Reeperbahn Festivals 2020 nominiert.

Suzane beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Elektro, Pop Erstes Album 2020

