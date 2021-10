Sopranistin Edita Gruberová gestorben Stand: 19.10.2021 09:03 Uhr Mehr als 50 Jahre stand sie auf den großen Opernbühnen: Die slowakische Sopranistin Edita Gruberová war bekannt als "Königin der Koloratur". Jetzt ist sie im Alter von 74 Jahren gestorben.

Die slowakische Sopranistin Edita Gruberová ist am Montag im Alter von 74 Jahren in Zürich gestorben. Studiert hat die 1946 in in Bratislava geborene Kammersängerin am Konservatorium in Bratislava. 1970 sang sie erstmals an der Wiener Staatsoper in Mozarts "Zauberflöte" die Partie der Königin der Nacht. Ihr internationaler Durchbruch gelang ihr 1976 in der Rolle der Zerbinetta in "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss. Auch in New York, Paris, Mailand und vielen anderen Städten trat sie auf.

Ihren Abschied von der Opernbühne feierte sie im März 2019 an der Bayerischen Staatsoper in München. Für die Rolle als Königin Elisabetta in Gaetano Donizettis lyrischer Tragödie "Roberto Devereux" bekam sie am Ende fast eine Stunde Applaus.

AUDIO: Opernexperte Hans-Jürgen Mende zum Tod von Edita Gruberová (5 Min) Opernexperte Hans-Jürgen Mende zum Tod von Edita Gruberová (5 Min)

Große Trauer um Starsopranistin

Die Süddeutsche Zeitung schreibt in der Online-Ausgabe über Edita Gruberová: "Die Meistervirtuosin, der nichts zu schwer oder zu hoch war, keine Ton-Girlande zu lang und die so unauffällig atmete, dass man glaubte, sie atme gar nicht: ein elysisches Wesen aus einer anderen Musik-Galaxis."

An der Wiener Staatsoper begann ihre Karriere und hier war sie in großen Rollen zu erleben. Direktor Bogdan Rošcic erklärte: "Wie kaum eine andere war die Gruberová nicht nur Legende, sondern prägte dieses Haus und seine Aufführungsgeschichte in über 700 Vorstellungen. Dabei war ihre vielgerühmte stimmliche Perfektion nie Selbstzweck, sondern immer im Dienst einer kompromisslosen Hingabe an die Musik und deren bestmögliche Interpretation."

"Großen Verlust für die Kunstwelt"

Der Münchner Merkur ehrt sie auf seiner Online-Seite mit den Worten: "Edita Gruberová war nicht nur eine Jahrhundertsängerin, die das Fach des Koloratursoprans neu definierte, sondern zudem entwaffnend bis erschöpfend professionell."

Bernd Sibler, bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, sagte zum Tod der Sopranistin: "Edita Gruberová war ein Weltstar im buchstäblichen Sinn. Mit allen großen Dirigenten hat sie gearbeitet, in den großen Opernhäuser der Welt gesungen. Was für ein Glück, dass sie auch das Münchner Publikum mit ihrem unerreichten Koloratursopran beehrte. Ihre Auftritte in der Bayerischen Staatsoper sind unvergessen. Ihr Tod bedeutet einen großen Verlust für die Kunstwelt, für uns alle. Unter den bayerischen Kammersängerinnen ist Edita Gruberová die Königin, nicht nur als Königin der Nacht."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 19.10.2021 | 06:20 Uhr