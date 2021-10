eat.READ.sleep (43): Wachteleier mit Wolf Biermann Stand: 08.10.2021 06:00 Uhr Welche Bücher aus der DDR sind Weltliteratur? Mit Wolf Biermann machen sich Jan und Daniel auf die Suche - und klären die Frage: Berner Bouillon oder Berliner Bulette?

Jan und Daniel begeben sich diesmal auf die Suche nach guter Literatur aus der DDR. Hilfe bekommen sie von Wolf Biermann, der mit seinen Gedichten und Liedern gegen das SED-Regime anschrieb. Aber auch US-Literatur - der neue Roman von Jonathan Franzen - hat es den Hosts angetan. Ganz im Gegensatz zur Bestsellerchallenge. Das entscheidende Kriterium: die Sexszenen.

AUDIO: (43) Wachteleier mit Wolf Biermann (53 Min) (43) Wachteleier mit Wolf Biermann (53 Min)

Die Bücher dieser Folge

Sally Rooney: "Schöne Welt, wo bist du", aus dem Englischen von Zoë Beck (Ullstein)

"Schöne Welt, wo bist du", aus dem Englischen von Zoë Beck (Ullstein) Jonathan Franzen: "Crossroads", aus dem Amerikanischen von Bettina Abarbanell (Rowohlt)

"Crossroads", aus dem Amerikanischen von Bettina Abarbanell (Rowohlt) Jenny Erpenbeck: "Kairos" (Penguin)

"Kairos" (Penguin) Wolf Biermann: "Mensch Gott!" (Suhrkamp)

"Mensch Gott!" (Suhrkamp) Brigitte Reimann: "Franziska Linkerhand" (Aufbau)

"Franziska Linkerhand" (Aufbau) Jurek Becker: "Jakob der Lügner" (Suhrkamp)

Butterbouillon mit Wachtelei

Zutaten

ein Glas Gemüsefond

50 g Butter

Mehl

eine halbe Muskatnuss

frischen Schnittlauch

eine Karotte

zwei Kartoffeln

vier bis sechs Wachteleier

Zubereitung:

Die Karotte und die Kartoffeln in sehr kleine Würfel schneiden. Die Butter erhitzen und mit einem Löffel Mehl anrühren. Den Gemüsefond hinzugeben, das Ganze mit frisch geriebenem Muskat würzen, schließlich das Gemüse in den Topf geben. Für die pochierten Wachteleier einen Topf mit Wasser erhitzen. Mit einem Löffel einen Strudel im Wasser erzeugen, das Wachtelei aufschlagen und das Innere in das 'Auge des Tornados' geben, so dass das Ei außen fest wird und innen flüssig bleibt. Die so pochierten Eier in die Suppe geben und mit klein gehacktem Schnittlauch servieren.

Mit einem Nicken passieren sie die zwei Kellner mit den langen weißen Schürzen am Eingang, die spielen Frankreich für die französischen Soldaten aus Westberlin, die im teuren Osterbliner Ganymed gern billig essen gehen (…) Zur Vorspeise, hat er ihr erklärt, muss man hier unbedingt Berner Butterbouillon nehmen, denn darin ist ein Wachtelei. Sie löffeln also ihre Berner Butterbouillon, heben jeder als Wachtelei auf den Löffel und bestaunen das Wunderwerk. Jenny Erpenbeck "Kairos", Seite 30

Weitere Informationen Die "eat.READ.sleep-Hula-Hoop-Challenge" Habt ihr einen Beitrag für unsere Hula-Hoop-Challenge? Dann könnt ihr hier euer Video hochladen. Vielen Dank. extern Jonathan Franzen stellt seinen neuen Roman "Crossroads" vor "Crossroads" ist der Auftakt einer Trilogie über die politischen, religiösen und sozialen Mythen unserer Zeit. mehr

Weitere Informationen eat.READ.sleep.-Newsletter: Literatur direkt ins Postfach Ihr interessiert Euch für Romane, Büchermenschen und Literatur-Smalltalk? Ab sofort gibt es etwas Neues: Unseren eRs-Newsletter! mehr

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kultur | 08.10.2021 | 14:00 Uhr