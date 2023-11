Schloss Reinbek Akustikfest Stand: 06.10.2023 09:12 Uhr Endlich einmal Musikgenuss ohne Mikrofon und Verstärker: An vier Abenden im November feiern die Akustikfest-Konzerte im Schloss Reinbek die Vielfalt der "unplugged" Musik.

Direkt am östlichen Hamburger Stadtrand liegt Reinbek an der Bille mit seinem Schloss aus dem 16. Jahrhundert im Stil der niederländischen Renaissance, das heute vielfältig als Kultur- und Bürgerzentrum genutzt wird. Eine zauberhafte Stimmung bietet das Akustikfest Schloss Reinbek im Festsaal den Besucher und Besucherinnen.

"Unplugged" Musik im Reinbeker Schloss

An vier aufeinander folgenden Tagen im November werden jedes Jahr herausragende Künstler und Künstlerinnen von Chanson über Jazz bis hin zu A-capella-Gesang eingeladen. Auch wenn das Festival darauf abzielt, die musikalische Vielfalt aus der ganzen Welt in den Festsaal des Schlosses zu bringen, haben die Künstler und Künstlerinnen eine Gemeinsamkeit: Aufgrund der großartigen Akustik in dem Veranstaltungsraum, der rund 200 Menschen Platz bietet, kommen sie alle ohne elektronische Instrumente aus.

Neben der unverstärkten Musik schafft auch die unmittelbare Nähe der Musiker und Musikerinnen zum Publikum eine besondere Atmosphäre.

Das Schloss Reinbek Akustikfest ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Schloss Reinbek Akustikfest Schloßstraße 5

21465 Reinbek

(040) 727 50 811

kulturzentrum@reinbek.de



Programm und weitere Informationen auf der Website des Schlosses Reinbek

Karte: Hier findet das Schloss Reinbek Akustikfest statt

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik