Rote Mütze Raphi tritt am 24. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Mit gerade mal 19 Jahren ist Raphaela Henn aus der Nähe von Koblenz zu einem Phänomen im deutschsprachigen Hip-Hop geworden. Als Rote Mütze Raphi heimst sie auf Streamingportalen Millionen von Klicks ein.

