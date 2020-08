Stand: 13.08.2020 17:24 Uhr - NDR Kultur

Legendäres erstes Konzert der Rolling Stones 1990 in Ostberlin von Lenore Lötsch

Die Rolling Stones waren im Jahr 1990 auf der "Steel Wheel / Urban Jungle-Tour". Die Metropole Berlin hatten sie eigentlich schon abgehakt - denn Anfang Juni hatten sie ein Konzert im Berliner Olympiastadion gespielt. Das war für die Fans aus dem Osten allerdings unerreichbar: die D-Mark kam schließlich erst im Juli 1990. Und dann hatten die Stones die Idee: "Am 29. Jahrestag des Mauerbaus spielen wir in Ostberlin".

Die britische Rockband brauchte für ihre Kulisse eine 80 Meter breite Bühne. Bald fanden sie die geeignete Location: Diese bauten sie auf der Radrennbahn Berlin-Weißensee auf. So spielten die Rockmusiker um Leadsänger Mick Jagger ihr erstes Konzert in Ostberlin am damals 29. Jahrestag des Mauerbaus. Mick Jagger sagte damals in einem Interview: "Wir hatten uns entschlossen, auf unserer Tour auch in Ostberlin zu spielen. Das finden wir irgendwie cool. Wir bringen auch eine riesige Bühnen-Kulisse mit. Die sieht fantastisch aus! Fast wie ein geometrischer Schrottplatz." Um 22 Uhr hieß es in der Radrennbahn unter ohrenbetäubendem Jubel der Fans: "Ladies and gentlemen. Let's hear for the first time: The Rolling Stones!"

Songs der Rolling Stones: von 1965 bis 1979 in DDR verboten

Die Stones und die DDR - das war ein langer Kampf: Wie kaum eine andere Band hatten die Band den Unmut der sozialistischen Kulturpolitiker herausgefordert, galten als Reinkarnation des Bösen. Stones Songs waren von 1965 bis 1979 sogar verboten. Als die Mauer fiel, war Stones Gitarrist Keith Richards sicher, es lag auch an der Musik. In einem Interview sagte er: "Es waren Rock 'n' Roll und Bluejeans, die den Eisernen Vorhang letztlich niedergerissen haben."

Zu den zwei Konzerten am 13. und 14. August 1990 kamen 100.000 Fans, die textsicher zweieinhalb Stunden Rockgeschichte feierten und schon damals wussten: Das ist ein Konzert, das es ins Familienalbum schafft.

