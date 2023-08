Positive Bilanz bei Orgelfestival "Vox Organi" Stand: 07.08.2023 16:10 Uhr Es ist die bisher erfolgreichste Saison für das Orgelfestival "Vox Organi". Leiter Friedhelm Flamme freut sich vor allem über hohe Besucherzahlen.

von Wieland Gabcke

Das Konzept von "Vox Organi" ist anders als man es sonst von Festivals kennt. Nicht an einem, sondern an vielen unterschiedlichen Orten wird Musik aufgeführt - unter anderem in Göttingen, Goslar, Clausthal-Zellerfeld, Northeim, Dassel, Duderstadt und Hann. Münden. "Die Publikumszahlen waren hoch, teilweise sogar sehr hoch", teilte Festivalleiter Friedhelm Flamme zum Ende der Saison mit. Was das Publikum betrifft, sei aufgefallen, dass Besucher dem Festival tatsächlich an so gut wie alle Orte folgen. "Um ihnen bisher unbekannte Regionen, Kirchen und Orgeln zu entdecken", so Flamme.

Orgelkonzerte für alle durch freien Eintritt

42 Orgelkonzerte wurden von Anfang Mai bis Ende Juli aufgeführt. Es ist die sechste Ausgabe der Orgelreihe in Südniedersachsen und im Harz. Wie schon in den vorherigen Jahren ist das Festival ausschließlich durch Spenden und Sponsoren finanziert worden. Der Eintritt ist also frei. "An diesem Konzept werden wir auch festhalten", sagte Festivalsprecherin Susanne Meyer-Binder dem NDR Niedersachsen. Am Ende der Konzerte würde jedes Mal um Spenden gebeten. Mit diesem Konzept sollen Orgelkonzerte für alle ermöglicht werden.

