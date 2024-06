Omer Meir Wellber in Hamburg: Mozart trifft Beatles Stand: 18.06.2024 08:14 Uhr Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber wird nächstes Jahr an der Staatsoper Hamburg neuer Generalmusikdirektor. Am Sonntagabend gab es mit der Mozart-Oper "Così fan tutte" einen Vorgeschmack auf das, was Hamburg erwartet.

von Franziska Storch

Mozarts berühmte Oper "Così fan tutte" stellt die Treue in der Liebe auf die Probe. Es ist ein Dauerbrenner und ein Liebling von Omer Meir Wellber: "Für mich persönlich spielt das Stück immer eine große Rolle, weil das mein erstes richtig großes Stück in Dresden war - und es ist Liebe mit einem Fragezeichen."

Omer Meir Wellber dirigiert und spielt Klavier bei "Così fan tutte"

In der Oper spielen zwei Paare "Bäumchen wechsel dich". Die Männer wollen die Treue ihrer Herzensdamen testen. Verkleidet versuchen sie über Kreuz die beiden Frauen zu erobern - mit allerlei Tricks. Ungewöhnlich an diesem Abend: Omer Meir Wellber dirigiert und spielt Klavier. Das Instrument steht da, wo sonst das Dirigentenpult ist. Bei den Rezitativen begleitet nur das Klavier die Sänger - eine Besonderheit dieser Oper.

Auffällig ist, wie aufmerksam er die Sänger unterstützt. Viele klare Gesten, manchmal nur mit einer Hand vom Klavier aus. So entsteht eine Vielfalt an Dynamik: ein tolles Zusammenspiel. Vom Klavier aus zu dirigieren: Damit steht er in der Tradition der Kapellmeister - wie Mozart selbst. Diese Woche war ein Vorgeschmack auf nächstes Jahr. Wellber fühlt sich willkommen und wohl: "Das Gefühl ist wunderbar schön. Das Orchester ist extrem motiviert, extrem neugierig und das war für mich wirklich das Wichtigste in dieser kleinen Woche."

VIDEO: Omer Meir Wellber - Dirigent auf der Überholspur (3 Min)

Weitere Vorstellung an der Staatsoper Hamburg am Donnerstag

Für das Philharmonische Staatsorchester Hamburg war die Zusammenarbeit eine Premiere. Dorothee Fine spielt zweite Violine und ist begeistert: "Es war wahnsinnig viel Leben drin - sehr spannend für alle, sich zusammenfinden mit ihm. Es war viel Freude und Spaß dabei."

Intensität und Freude an der Musik kommen mit Witz daher. Bei "Così fan tutte" streut Omer Meir Wellber kleine musikalische Zitate ein - wie einst Mozart. Wenn die neu gebildeten Paare spazieren gehen, spielt er "Yesterday" von den Beatles an - eine erfrischende Überraschung. Gestern war noch alles anders - und auf morgen kann man sich an der Staatsoper in Hamburg sehr freuen. Omer Meir Wellber wird am Donnerstag noch einmal Mozarts Oper "Così fan tutte" dirigieren und spielen.

