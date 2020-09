Stand: 08.09.2020 15:35 Uhr - NDR Info

Niels Frevert: Optimismus nach der Krise

Niels Frevert tritt am 19. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Niels Frevert ist schon lange im Geschäft und eine Art Pionier des deutschsprachigen Songs. Von 1991 bis 1996 war er Sänger der Hamburger Band Nationalgalerie und schaffte es - unüblich für deutsche Interpreten - mit einem Musikvideo zu MTV. Danach brachte er eigene Alben heraus, nach fünf Jahren Schaffenspause zuletzt "Putzlicht" 2019. Es wurde ein Album voller Doppeldeutigkeiten und Sprachwitz - und voller stillem Optimismus. Oder wie es Frevert sagt: "Das kann nach Krise klingen, aber bitte nach Krise, die jemand hinter sich gelassen hat." Und Optimismus nach der Krise klingt wiederum nach etwas, das 2020 mehr denn je gefragt ist.

Niels Frevert beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Singer-Songwriter Erstes Album 1997

